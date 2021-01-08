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08.01.2021 19:12
Рубрика: В мире

Трамп отказался присутствовать на инаугурации Байдена

Текст: Алексей Чуриков

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на официальной инаугурации демократа Джо Байдена. Торжественное мероприятие запланировано на 20 января и пройдет в нестандартном, урезанном формате из-за ограничений вызванных пандемией коронавируса.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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О своем намерении пропустить инаугурацию Байдена Трамп объявил в Twitter.

"Для всех тех, кто спрашивал - я не пойду на инаугурацию 20-го января", - говорится в сообщении Трампа. После протестных акций и штурма Капитолия он заявил, что передача власти к новому президенту состоится мирно и спокойно.

Немногим ранее он опубликовал другое сообщение, где заявил, что не допустит оскорблений или угроз в адрес своих сторонников. "Голоса 75 миллионов великих американских патриотов, проголосовавших за меня, еще долго будут звучать в будущем. Они не будут подвергаться неуважению или несправедливому обращению ни в каком виде или форме!", - написал Дональд Трамп.

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