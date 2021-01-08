В Амстердаме иностранцам запретят посещать наркокофейни

В пятницу городские власти Амстердама сообщили о том, что собираются запретить иностранным туристам доступ в кофейни столицы Нидерландов - так называемые кофешопы, в которых можно свободно покупать и потреблять слабые наркотики.

Как пишет немецкая газета "Süddeutsche Zeitung", по замыслу государственной прокуратуры, полиции и бургомистра Фемке Хальземы, этот шаг должен способствовать снижению потока наркотуризма.

Если такое решение будет утверждено городским парламентом, то вход в подобные кофейни будет разрешен исключительно жителям страны по предъявлению соответствующего документа.

Сейчас в Нидерландах, несмотря на локдаун из-за пандемии, кофешопы остаются открытыми, но только для продажи на вынос для собственного потребления.

По существующему законодательству покупать легкие наркотики в принципе по всей стране разрешено только подданным королевства. Однако для Амстердама сделано исключение. Этим объясняется интерес иностранцев к столице Нидерландов. Особенно резко возросло число подобных туристов из Великобритании, отмечает газета.

Благие намерения инициаторов запрета вполне понятны. Однако немало таких экспертов, которые предсказывают, что поток интуристов в страну серьезно иссякнет, если запрет будет окончательно одобрен парламентом.