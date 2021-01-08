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08.01.2021 11:57
Рубрика: Власть

В арктической бригаде Северного флота осваивают новые снегоходы А-1

Текст: Юрий Гаврилов
В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота осваивают новую партию армейских снегоходов высокой проходимости А-1 - шесть единиц специальной техники. Их военные собираются использовать при ведении разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в суровых условиях российского Заполярья.

В пресс-службе СФ уточнили, что такие снегоходы стоят на вооружении разведывательных подразделений бригады. Два года назад эта техника участвовала в экспериментальном марше по снежной целине протяженностью около 500 километров.

Фото: Министерство обороны РФ
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"Пополнение арктической бригады новой техникой состоялось в конце прошлого года. Всего же за 2020 год соединения армейского корпуса Северного флота получили около 20 новейших образцов вооружения, военной и специальной техники. В их числе арктические кухни КА-250/30ПМ, хлебопекарни ХПА-500/30ПМ, цистерны для подвоза воды ЦВА-10/30ПМ и мобильные комплексы радиосвязи П-230Т", - добавили в пресс-службе.

Кухня КА-250/30ПМ, хлебопекарня ХПА-500/30ПМ, цистерна для подвоза воды ЦВА-10/30ПМ разработаны на базе модернизированного двухзвенного гусеничного плавающего транспортера ДТ-30ПМ, который специально предназначен для транспортировки грузов и перевозки личного состава в сложных климатических условиях Крайнего Севера и Арктики. Вездеход может передвигаться по бездорожью, глубокому снежному покрову и выдерживать температуру от минус 50 до плюс 40 градусов.

Что касается новых мобильных комплексов радиосвязи П-230Т на базе автомобиля "Тигр", поступившие в подразделения армейского корпуса Северного флота, то они обладают высокой проходимостью, маневренностью и предназначены для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения. Такие машины оснащены современным телекоммуникационным оборудованием и позволяют обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении.

Комплекс П-230Т готов работать в условиях сложного рельефа местности и при низкой температуре воздуха, что очень важно в суровых условиях Арктики.

Власть Безопасность Правительство Минобороны Военно-морской флот

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