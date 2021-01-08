В Бразилии производство вакцины "Спутник V" начнется в ближайшие дни

Производство российской вакцины "Спутник V" начнется в Бразилии в ближайшие дни. Все необходимое для этого есть, заявили в пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica. В частности, шестого января в столицу страны доставили клеточный материал. Фармкомпания получила данный компонент, так как является партнером Российского фонда прямых инвестиций.

ТАСС напоминает, что на следующей неделе начнутся переговоры о поставке из России в Бразилию "значительного количества доз "Спутника V". "Планируем обратиться с экстренным запросом, поскольку развитие пандемии требует от всех сторон действовать быстро", - подчеркивается в распространенном минздравом страны сообщении. В конце 2020 года Uniao Quimica направила в Национальное агентство по санитарному надзору запрос на проведение в Бразилии третьей фазы клинических испытаний российского препарата.