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Рубрика: В мире

В Бразилии производство вакцины "Спутник V" начнется в ближайшие дни

Фото: Абзал Калиев/РИА Новости Фото: Абзал Калиев/РИА Новости
Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

Производство российской вакцины "Спутник V" начнется в Бразилии в ближайшие дни. Все необходимое для этого есть, заявили в пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica. В частности, шестого января в столицу страны доставили клеточный материал. Фармкомпания получила данный компонент, так как является партнером Российского фонда прямых инвестиций.

"Спутник V" вошел в бразильский план вакцинации от коронавируса

ТАСС напоминает, что на следующей неделе начнутся переговоры о поставке из России в Бразилию "значительного количества доз "Спутника V". "Планируем обратиться с экстренным запросом, поскольку развитие пандемии требует от всех сторон действовать быстро", - подчеркивается в распространенном минздравом страны сообщении. В конце 2020 года Uniao Quimica направила в Национальное агентство по санитарному надзору запрос на проведение в Бразилии третьей фазы клинических испытаний российского препарата.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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