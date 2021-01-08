В Еврокомиссии оценили возможность закупки "Спутник V"

Государства Евросоюза не имеют права вести параллельные переговоры о закупках вакцин от коронавируса и заключать соглашения о "дополнительных или экстренных поставках" препаратов. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в этом смысле существует лишь один формат возможных переговоров, единый для всех 27-ми стран ЕС, а именно - через Брюссель.

"Ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации. Учитывая уже имеющийся портфель заказов, а это 2,3 миллиарда вакцин, этого более чем достаточно для вакцинации всего населения ЕС", - приводит слова Урсула фон дер Ляйен РИА Новости. Глава Еврокомиссии добавила, что это решение носит юридически обязывающий характер для всех стран Евросоюза.

Отвечая на вопрос о возможности стран ЕС вести переговоры и заключать контракты на поставку российской вакцины "Спутник V", Урсула фон дер Ляйен отметила, что для этого препарат должен получить полную сертификацию, которая проводится Европейским агентством по лекарственным средствам.

При этом она напомнила, что на данный момент в ЕС сертифицированы только две вакцины, производства Pfizer и Moderna, которые должны поставить 760 миллионов доз. Глава Еврокомиссии также уточнила, что Брюссель оформил предварительные заказы на вакцины от COVID-19 у шести западных производителей общим объемом 2,3 миллиарда доз.