В Японии из-за непогоды отменили более 200 авиарейсов

Из-за снегопадов и ураганного ветра авиакомпании Японии отменили не менее 210 авиарейсов. Речь идет о маршрутах, связывающих префектуры Хоккайдо, Ниигата и Фукуока. Перевозчики не исключают, что плохие погодные условия могут привести к отмене еще нескольких десятков рейсов.

Согласно данным национального метеорологического агентства Японии, 8 и 9 января в Стране восходящего солнца резко похолодает, усилится снег, а порывы ветра достигнут ураганных значений. В частности, в префектуре Ниигата на западе Японии высота снежного покрова может увеличиться на 120 сантиметров. Сильные осадки также прогнозируются в регионе Хокурику на северо-западе острова Хонсю, в префектурах Осака, Киото и Нара.

На Хоккайдо скорость ветра может достигать 23 метров в секунду, местами порывы до 35 метров в секунду, сообщает РИА Новости.