В Лондоне объявлена чрезвычайная ситуация из-за COVID-19

Мэр столицы Великобритании Садик Хан объявил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации. Эта мера, по словам градоначальника, вызвана тем, что система здравоохранения Лондона находится на грани коллапса из-за сокращения числа доступных больничных коек. Как уточняет издание The Evening Standart, введение режима ЧС позволит упростить оказание финансовой и иной государственной помощи Национальной службе здравоохранения.

По словам мэра, коронавирус в Лондоне "вышел из-под контроля" и жителям города фактически приказывается соблюдать ограничительные меры. Садик Хан сообщил, что в больницах города находятся более 7000 пациентов с COVID-19, что почти на 2000 больше, чем в первый пик в апреле прошлого года. Почти 1000 из них находятся на искусственной вентиляции легких. Полностью заполнены 6 из 18 госпиталей города.

По информации из больниц люди в возрасте от 19 до 30 лет госпитализируются как правило с новым штаммом вируса. За прошедшие сутки еще 10 000 лондонцев дали положительный результат на коронавирус. Также отмечается, что с начала декабря число заболевших среди людей старше 60 лет увеличилось в четыре раза и многие из них заразились этим заболеванием на Рождество.

"Наши героические врачи, медсестры и сотрудники Национальной службы здравоохранения делают потрясающую работу, но при таком быстром росте числа случаев заболевания наши больницы рискуют оказаться перегруженными. Суровая реальность такова, что в ближайшие пару недель у нас закончатся койки для пациентов, если распространение вируса резко не замедлится", - цитирует мэра Лондона издание.

В последний раз в Лондоне объявлялся режим ЧС после террористических атак в июле 2005 года.