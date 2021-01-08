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08.01.2021 20:52
Рубрика: Власть

В Минобороны РФ назвали количество военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 24 тысяч 796 человек. Эти данные в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровел 101 военнослужащий. Кроме того, начиная с марта прошлого года 95 тысяч 886 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Но 3 тысячи 965 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, сейчас находятся на контроле у врачей. Более 2 тысяч таких пациентов лежат в военных госпиталях. Шестьдесят девять изолированы по месту службы. Двадцать семь находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 827 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - девять. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у восемнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

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.В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали почти более 14,1 тысячи заболевших, 4 тысячи 829 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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