В Минздраве рассказали об электронных сертификатах о прививках против COVID-19

С января 2021 года россияне, сделавшие прививку от COVID-19, могут не только получить бумажный сертификат о том, что прошли вакцинацию, но и оформить его в электронном виде - он отображается в личном кабинете на портале госуслуг. Вопросов возникает много: в соцсетях обсуждается, зачем нужен этот документ, не станет ли его отсутствие препятствием, к примеру, для выезда за рубеж? "Российская газета" обратилась за разъяснениями в министерство здравоохранения России.

1. Какая функция у сертификата иммунизации? Это просто справка о том, что сделана прививка? Или предполагается, что к документу будут привязаны какие-то ограничения (например, ограничения на работе, запреты на выезд за рубеж)?

Ответ: Электронный сертификат вакцинации в настоящее время подтверждает факт вакцинации гражданина от новой коронавирусной инфекции. Вопрос применения электронных сертификатов пока прорабатывается.

2. Каким образом информация о прививке превращается в электронный сертификат? Среди тех, кто уже привился и получил бумажную справку, есть примеры, когда человек не видит электронный сертификат в своем кабинете на сайте госуслуг. Это случайность? Или людям, которые сделали прививку до января, нужно будет позаботиться о "переводе" бумажного документа в электронный вид?

Ответ: Информация о прививке должна быть введена в федеральный регистр вакцинированных. Вводит информацию медицинская организация, в которой проводилась вакцинация. В случае, если человек прошёл вакцинацию, ему введены два компонента вакцины, но сертификат вакцинации на портале госуслуг не доступен, необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, где проводилась вакцинация с просьбой внести сведения в федеральный регистр вакцинированных. Внесение данных для оформления электронного сертификата происходит после второй прививки.

3. В соцсетях распространяется информация о том, что ЕС якобы планирует вводить паспорта иммунизации и привязать к их наличию выдачу шенгенских виз. Причем речь идет о прививках, сделанных вакцинами, сертифицированными в ЕС. Наши собкоры в Европе проверяли эту информацию, пока конкретных решений нет, хотя дискуссии по этой теме ведутся. Но российские вакцины не сертифицированы в Европе и Америке. Значит ли это, что россияне могут оказаться "невыездными"?

Ответ: В настоящее время Минздрав России не располагает подтверждением этой информации. Также отсутствуют прецеденты требований вакцинации конкретными вакцинами, зарегистрированными в том или ином государстве, в качестве условия выдачи виз на временный въезд. Министерство продолжает отслеживать дискуссию по данному вопросу в Европейском Союзе.

4. Существует ли какой-то международный порядок взаимного признания прививок и вакцин - ведь и сейчас при въезде в некоторые страны, эндемичные по опасным инфекциям, необходимо сделать соответствующую прививку (по желтой лихорадке - обязательно, от некоторых других инфекций - желательно)? Но при этом нет требований прививаться определенными препаратами.

Ответ: Общепризнанным международным механизмом признания прививок, требуемых отдельными государствами для посещения эпидемиологически неблагополучных регионов является Сертификат профилактических прививок ВОЗ (статья 36 Международных правил в области здравоохранения третьего издания (International Health Regations,2005).

Для профилактики желтой лихорадки в сертификат включаются вакцины, преквалифицированные ВОЗ (приложение 7 Правил, пункт "е", стр. 53).

Что касается новой коронавирусной инфекции, в настоящее время вакцин для профилактики COVID-19, преквалифицированных ВОЗ, нет.

В то же время, с 2009 российская вакцина для профилактики желтой лихорадки получила одобрение ВОЗ и широко используется для вакцинации лиц, посещающих страны с очагами желтой лихорадки.

Также в 2016 году Россия успешно прошла аудит ВОЗ на соответствие своей регуляторной системы требованиям Организации к странам-экспортерам вакцин для международных программ.

5. По российской вакцине "Спутник V" сообщалось, что поданы документы в ВОЗ для получения рекомендаций на ее применение. Что дает такой документ? Планируется ли получение одобрения на международное использование и других российских вакцин (в частности, ЭпиВакКорона)?

Ответ: Процесс ВОЗ по разрешению использования медицинской продукции (вакцин, препаратов, тест-систем) в чрезвычайных ситуациях включает документарную оценку досье вакцины особым экспертным комитетом ВОЗ с учетом анализа международных требований и последних научных данных по новым методам профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Одобрение на использование в чрезвычайных условиях и последующая преквалификация вакцин позволяют поставлять вакцины в рамках программ ООН, а также облегчают доступ на зарубежные рынки.

Вопрос порядка преквалификации ВОЗ вакцин для профилактики COVID-19 пока находится в проработке, в том числе по причине невозможности проведения специалистами Организации очных инспекций производственных площадок в условиях пандемии. Отечественные производители подадут заявку на переквалификацию, когда это станет возможным.

В декабре 2020 года Российский Фонд Прямых Инвестиций и Центр Гамалеи направили в ВОЗ досье для получения одобрения вакцины "Спутник V" на использование в чрезвычайных обстоятельствах. Это рутинная практика раннего одобрения вакцин для профилактики COVID-19. Экспертные консультации по результатам анализа досье пройдут в январе этого года. Мы ожидаем решения ВОЗ в первом полугодии 2021 года.