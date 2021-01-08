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08.01.2021 13:26
Рубрика: Общество

В РПЦ призвали прививаться от коронавируса

Текст: Елена Яковлева

Чем больше людей используют вакцину, тем лучше, поскольку вакцинация - самое эффективное средство в борьбе с пандемией, считает глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион. Он сказал об этом в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По мнению митрополита, "чем быстрее и чем большее количество людей удастся привить, тем быстрее мы победим эту страшную напасть", постигшую нас.

- Я думаю, что альтернативы тем вакцинам, которые у нас существуют, на данный момент нет, - сказал митрополит Иларион. - Поэтому рекомендую всем, кто может, у кого нет противопоказаний, привиться от коронавируса.

Сам он сделал прививку еще в августе.

Также иерарх призвал к международному сотрудничеству в вопросах разработки и поставки вакцин, поскольку "обмен вакцинами - это веление времени".

- Мне кажется, взаимодействие между странами должно быть более плотным и более ощутимым, потому что речь идет о спасении жизней людей, - цитирует слова митрополита РИА Новости.

Общество Религия Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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