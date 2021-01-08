В столице Киргизии во второй половине января откроют школы и детсады

В Бишкеке с 18 января возобновят работу школы и детские сады. Об этом сообщили в мэрии города.

Такое решение, по данным муниципалитета, было принято на заседании чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.

- С 18 января в школы пойдут ученики 1, 5, 9 и 11 классов. Дети будут учиться в две смены, рассадка в кабинетах будет производиться в шахматном порядке. В таком режиме обучение под наблюдением медиков продлится до 1 февраля. Затем, если эпидемиологические показатели останутся стабильными, в школы пойдут все ученики, - рассказали в мэрии.

Детские сады в столице начнут работать с 20 января.

Как отмечают в минздраве КР, ситуация с распространением COVID-19 в Киргизии в декабре-январе 2020-го заметно улучшилась. Ежесуточно в республике выявляют не более 200 новых случаев заболевания, количество пациентов в больницах с тяжелыми и крайне тяжелыми проявлениями коронавируса уменьшается, от осложнений, вызванных вирусом, умирает в среднем один-два человека в сутки.