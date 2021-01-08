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Рубрика: В мире

Власти США оштрафовали Boeing на 2,5 миллиарда долларов

Текст: Максим Макарычев
Министерство юстиции США оштрафовало Boeing на 2,5 миллиарда долларов по обвинению в мошенничестве в связи с двумя катастрофами авиалайнера 737 Max. По словам представителя министерства юстиции США Дэвида Бернса, сотрудники Boeing выбрали "путь прибыли вместо откровенности" и утаили часть "существенной информации" от Федерального авиационного управления (FAA). Бернс сказал, что компания также "пыталась скрыть свой обман".
Фото: AP Photo/Elaine Thompson Фото: AP Photo/Elaine Thompson
Фото: AP Photo/Elaine Thompson
Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Самолетам Boeing 737 MAX спустя полтора года вновь разрешили летать в США

Теперь концерн выплатит 2,2 миллиарда долларов родственникам погибших в двух авиакатастрофах, а также штраф в размере 243 миллиона долларов, сообщает Guardian. Адвокаты семей, чьи родные погибли в авиакатастрофе компании Ethiopian Airlines, отклонили соглашение и заявили, что продолжат судебный процесс против американской компании.

Ранее Boeing признал, что два пилота, принимавшие участие в сертификации нового воздушного судна, обманули регулирующие органы, в результате чего позже возникли проблемы с программным обеспечением MCAS, что привело к двум крупным катастрофам в Индонезии и Эфиопии.

Напомним, два лайнера Boeing 737 Max упали через несколько минут после взлета. Пилоты не смогли восстановить контроль над самолетом после возникшей проблемы. Погибли 346 человек. Полеты всех лайнеров модели Max были остановлены в марте 2019 года. В проведенном в марте 2020 года расследовании конгрессмены США пришли к выводу, что Boeing продвигает "культуру сокрытия" и "крайне неэффективен" в своем надзоре за разработкой Max. На слушаниях в конгрессе сенатор Ричард Блюменталь обвинил Boeing в продаже "летающих гробов".

В мире США Компании Авиация Boeing Крушение Boeing в Эфиопии Крушение самолета в Индонезии

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