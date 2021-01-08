ВОЗ: Подавляющее число доз вакцин от COVID-19 купили богатые страны

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире обозначилась "явная проблема" - страны с низким и средним уровнем дохода не могут получить доступ к вакцинам от COVID-19. Об этом он заявил в ходе брифинга, проходившего в Женеве.

"Богатые страны зарезервировали за собой большую часть поставок", - цитирует слова главы ВОЗ Reuters. Тедрос Аданом Гебрейесус также призвал государства и производителей вакцин прекратить заключать двусторонние сделки за счет центра по обмену вакцинами COVAX. Лидерами среди закупок вакцин у западных производителей остаются Великобритания, страны-члены Европейского Союза, США, Швейцария и Израиля.

Ранее глава отдела вакцин ВОЗ Кейт О`Брайен заявила, что бедные страны в рамках инициативы COVAX могут рассчитывать на поставки первых партий вакцин не раньше конца января 2021 года. "Мы начнем поставки этих вакцин, вероятно, к концу января, а если нет, то обязательно к началу февраля и середине февраля", - подчеркнула она, добавив, что COVAX обеспечила доступ к 2 миллиардам доз вакцины, которые будут распределены между 92 странами участниками программы. По расчетам организации, равномерное распределение этих вакцин позволит обеспечить прививками только 20% населения в каждой стране-участнице.