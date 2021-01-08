Взрыв оставил огромную пропасть возле "ковидного" госпиталя в Италии

В Неаполе на парковке у госпиталя для больных коронавирусом образовалась гигантская воронка.

По данным местных СМИ, её площадь составляет около 2 тысяч метров, а глубина - по меньшей мере 20 метров. В пропасть провалилось три автомобиля, их уже эвакуировали. Информации о погибших и пострадавших пока нет. По сообщениям очевидцев, перед тем, как парковка провалилась, прозвучал оглушающий взрыв.

Причины инцидента выясняются. Вероятно, взрыв произошел не на улице, а под землей, где проходят газовые и кислородные трубы. На месте происшествия работают пожарные и спасатели. В результате инцидента госпиталь оказался без электричества и без воды.