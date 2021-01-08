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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 652 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 23 652 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5027
  • 2 Санкт-Петербург 3017
  • 3 Московская область 1226
  • 4 Нижегородская область 467
  • 5 Ростовская область 394
  • 6 Воронежская область 389
  • 7 Свердловская область 387
  • 8 Красноярский край 318
  • 9 Вологодская область 303
  • 10 Хабаровский край 303
  • 11 Челябинская область 297
  • 12 Пермский край 290
  • 13 Самарская область 285
  • 14 Иркутская область 268
  • 15 Волгоградская область 262
  • 16 Саратовская область 252
  • 17 Омская область 250
  • 18 Ульяновская область 244
  • 19 Мурманская область 241
  • 20 Ставропольский край 241
  • 21 Забайкальский край 235
  • 22 Архангельская область 233
  • 23 Кировская область 233
  • 24 Приморский край 230
  • 25 Республика Крым 230
  • 26 Тверская область 228
  • 27 Республика Коми 225
  • 28 Республика Карелия 221
  • 29 Ленинградская область 217
  • 30 Пензенская область 205
  • 31 Тульская область 202
  • 32 Удмуртская Республика 202
  • 33 Новгородская область 200
  • 34 Алтайский край 200
  • 35 Брянская область 198
  • 36 Калининградская область 197
  • 37 Ярославская область 186
  • 38 Белгородская область 184
  • 39 Краснодарский край 184
  • 40 Ивановская область 182
  • 41 Курская область 175
  • 42 Ханты-Мансийский автономный округ 174
  • 43 Орловская область 173
  • 44 Оренбургская область 172
  • 45 Псковская область 167
  • 46 Астраханская область 167
  • 47 Республика Башкортостан 165
  • 48 Владимирская область 164
  • 49 Тамбовская область 163
  • 50 Липецкая область 162
  • 51 Республика Дагестан 159
  • 52 Калужская область 158
  • 53 Тюменская область 156
  • 54 Смоленская область 155
  • 55 Республика Бурятия 148
  • 56 Новосибирская область 143
  • 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 138
  • 58 Сахалинская область 137
  • 59 Рязанская область 133
  • 60 Республика Саха (Якутия) 132
  • 61 Томская область 131
  • 62 Амурская область 125
  • 63 Кемеровская область 120
  • 64 Курганская область 105
  • 65 Костромская область 103
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 98
  • 67 Республика Чувашия 95
  • 68 Севастополь 92
  • 69 Республика Татарстан 91
  • 70 Республика Калмыкия 90
  • 71 Чеченская Республика 88
  • 72 Республика Мордовия 85
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 84
  • 74 Республика Хакасия 83
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 83
  • 76 Камчатский край 76
  • 77 Республика Адыгея 75
  • 78 Республика Ингушетия 71
  • 79 Республика Алтай 56
  • 80 Республика Марий Эл 51
  • 81 Магаданская область 30
  • 82 Еврейская автономная область 14
  • 83 Республика Тыва 11
  • 84 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 355 794 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,1%
  • 3. Еврейская автономная область, Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,4%
За последние сутки подтверждено 454 смерти:
  • Москва 71
  • Санкт-Петербург 55
  • Московская область 21
  • Воронежская область 18
  • Нижегородская область 18
  • Свердловская область 18
  • Краснодарский край 14
  • Красноярский край 13
  • Республика Чувашия 11
  • Пермский край 11
  • Иркутская область 11
  • Тульская область 10
  • Самарская область 10
  • Алтайский край 10
  • Республика Крым 9
  • Челябинская область 9
  • Ростовская область 8
  • Ивановская область 7
  • Ленинградская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 7
  • Владимирская область 6
  • Севастополь 6
  • Республика Бурятия 6
  • Ярославская область 5
  • Вологодская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Курганская область 5
  • Приморский край 5
  • Астраханская область 4
  • Республика Дагестан 4
  • Республика Хакасия 4
  • Республика Карелия 3
  • Архангельская область 3
  • Мурманская область 3
  • Волгоградская область 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Белгородская область 2
  • Курская область 2
  • Орловская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Саратовская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Кемеровская область 2
  • Костромская область 1
  • Липецкая область 1
  • Смоленская область 1
  • Республика Коми 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1

За весь период по России умерло 60 911 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 677 человек:
  • Москва 7067
  • Санкт-Петербург 1756
  • Московская область 1485
  • Нижегородская область 505
  • Красноярский край 400
  • Свердловская область 391
  • Вологодская область 310
  • Пермский край 309
  • Республика Карелия 292
  • Саратовская область 283
  • Волгоградская область 251
  • Самарская область 245
  • Кировская область 228
  • Тверская область 225
  • Забайкальский край 225
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 221
  • Приморский край 210
  • Ульяновская область 209
  • Республика Коми 203
  • Ленинградская область 203
  • Чеченская Республика 201
  • Томская область 201
  • Удмуртская Республика 200
  • Омская область 194
  • Тульская область 190
  • Ростовская область 188
  • Ханты-Мансийский автономный округ 187
  • Ярославская область 176
  • Алтайский край 175
  • Республика Калмыкия 171
  • Республика Бурятия 170
  • Калининградская область 165
  • Оренбургская область 164
  • Иркутская область 157
  • Ивановская область 156
  • Краснодарский край 152
  • Тюменская область 152
  • Республика Ингушетия 150
  • Пензенская область 147
  • Республика Дагестан 144
  • Архангельская область 140
  • Воронежская область 136
  • Тамбовская область 133
  • Брянская область 131
  • Кабардино-Балкарская Республика 129
  • Республика Чувашия 122
  • Орловская область 118
  • Кемеровская область 115
  • Республика Саха (Якутия) 112
  • Рязанская область 109
  • Владимирская область 106
  • Курская область 101
  • Амурская область 99
  • Калужская область 97
  • Курганская область 93
  • Новосибирская область 92
  • Сахалинская область 90
  • Мурманская область 88
  • Астраханская область 88
  • Костромская область 83
  • Белгородская область 80
  • Республика Хакасия 80
  • Республика Северная Осетия - Алания 78
  • Карачаево-Черкесская Республика 74
  • Ставропольский край 72
  • Республика Крым 68
  • Республика Адыгея 67
  • Республика Мордовия 67
  • Камчатский край 59
  • Псковская область 56
  • Магаданская область 48
  • Смоленская область 38
  • Севастополь 33
  • Челябинская область 32
  • Республика Тыва 24
  • Новгородская область 23
  • Республика Марий Эл 23
  • Республика Татарстан 23
  • Республика Алтай 21
  • Еврейская автономная область 20
  • Республика Башкортостан 16
  • Хабаровский край 16
  • Липецкая область 14
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 731 129.

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