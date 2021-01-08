За сутки в России подтверждено 23 652 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5027

2 Санкт-Петербург 3017

3 Московская область 1226

4 Нижегородская область 467

5 Ростовская область 394

6 Воронежская область 389

7 Свердловская область 387

8 Красноярский край 318

9 Вологодская область 303

10 Хабаровский край 303

11 Челябинская область 297

12 Пермский край 290

13 Самарская область 285

14 Иркутская область 268

15 Волгоградская область 262

16 Саратовская область 252

17 Омская область 250

18 Ульяновская область 244

19 Мурманская область 241

20 Ставропольский край 241

21 Забайкальский край 235

22 Архангельская область 233

23 Кировская область 233

24 Приморский край 230

25 Республика Крым 230

26 Тверская область 228

27 Республика Коми 225

28 Республика Карелия 221

29 Ленинградская область 217

30 Пензенская область 205

31 Тульская область 202

32 Удмуртская Республика 202

33 Новгородская область 200

34 Алтайский край 200

35 Брянская область 198

36 Калининградская область 197

37 Ярославская область 186

38 Белгородская область 184

39 Краснодарский край 184

40 Ивановская область 182

41 Курская область 175

42 Ханты-Мансийский автономный округ 174

43 Орловская область 173

44 Оренбургская область 172

45 Псковская область 167

46 Астраханская область 167

47 Республика Башкортостан 165

48 Владимирская область 164

49 Тамбовская область 163

50 Липецкая область 162

51 Республика Дагестан 159

52 Калужская область 158

53 Тюменская область 156

54 Смоленская область 155

55 Республика Бурятия 148

56 Новосибирская область 143

57 Ямало-Ненецкий автономный округ 138

58 Сахалинская область 137

59 Рязанская область 133

60 Республика Саха (Якутия) 132

61 Томская область 131

62 Амурская область 125

63 Кемеровская область 120

64 Курганская область 105

65 Костромская область 103

66 Кабардино-Балкарская Республика 98

67 Республика Чувашия 95

68 Севастополь 92

69 Республика Татарстан 91

70 Республика Калмыкия 90

71 Чеченская Республика 88

72 Республика Мордовия 85

73 Карачаево-Черкесская Республика 84

74 Республика Хакасия 83

75 Республика Северная Осетия-Алания 83

76 Камчатский край 76

77 Республика Адыгея 75

78 Республика Ингушетия 71

79 Республика Алтай 56

80 Республика Марий Эл 51

81 Магаданская область 30

82 Еврейская автономная область 14

83 Республика Тыва 11

84 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 355 794 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,1%

3. Еврейская автономная область, Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,4% За последние сутки подтверждено 454 смерти: Москва 71

Санкт-Петербург 55

Московская область 21

Воронежская область 18

Нижегородская область 18

Свердловская область 18

Краснодарский край 14

Красноярский край 13

Республика Чувашия 11

Пермский край 11

Иркутская область 11

Тульская область 10

Самарская область 10

Алтайский край 10

Республика Крым 9

Челябинская область 9

Ростовская область 8

Ивановская область 7

Ленинградская область 7

Ставропольский край 7

Новосибирская область 7

Омская область 7

Владимирская область 6

Севастополь 6

Республика Бурятия 6

Ярославская область 5

Вологодская область 5

Оренбургская область 5

Курганская область 5

Приморский край 5

Астраханская область 4

Республика Дагестан 4

Республика Хакасия 4

Республика Карелия 3

Архангельская область 3

Мурманская область 3

Волгоградская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Татарстан 3

Удмуртская Республика 3

Белгородская область 2

Курская область 2

Орловская область 2

Тамбовская область 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Саратовская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Кемеровская область 2

Костромская область 1

Липецкая область 1

Смоленская область 1

Республика Коми 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1 За весь период по России умерло 60 911 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 677 человек: Москва 7067

Санкт-Петербург 1756

Московская область 1485

Нижегородская область 505

Красноярский край 400

Свердловская область 391

Вологодская область 310

Пермский край 309

Республика Карелия 292

Саратовская область 283

Волгоградская область 251

Самарская область 245

Кировская область 228

Тверская область 225

Забайкальский край 225

Ямало-Ненецкий автономный округ 221

Приморский край 210

Ульяновская область 209

Республика Коми 203

Ленинградская область 203

Чеченская Республика 201

Томская область 201

Удмуртская Республика 200

Омская область 194

Тульская область 190

Ростовская область 188

Ханты-Мансийский автономный округ 187

Ярославская область 176

Алтайский край 175

Республика Калмыкия 171

Республика Бурятия 170

Калининградская область 165

Оренбургская область 164

Иркутская область 157

Ивановская область 156

Краснодарский край 152

Тюменская область 152

Республика Ингушетия 150

Пензенская область 147

Республика Дагестан 144

Архангельская область 140

Воронежская область 136

Тамбовская область 133

Брянская область 131

Кабардино-Балкарская Республика 129

Республика Чувашия 122

Орловская область 118

Кемеровская область 115

Республика Саха (Якутия) 112

Рязанская область 109

Владимирская область 106

Курская область 101

Амурская область 99

Калужская область 97

Курганская область 93

Новосибирская область 92

Сахалинская область 90

Мурманская область 88

Астраханская область 88

Костромская область 83

Белгородская область 80

Республика Хакасия 80

Республика Северная Осетия - Алания 78

Карачаево-Черкесская Республика 74

Ставропольский край 72

Республика Крым 68

Республика Адыгея 67

Республика Мордовия 67

Камчатский край 59

Псковская область 56

Магаданская область 48

Смоленская область 38

Севастополь 33

Челябинская область 32

Республика Тыва 24

Новгородская область 23

Республика Марий Эл 23

Республика Татарстан 23

Республика Алтай 21

Еврейская автономная область 20

Республика Башкортостан 16

Хабаровский край 16

Липецкая область 14

Ненецкий автономный округ 3

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 731 129.