За сутки в России подтверждено 23 652 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5027
- 2 Санкт-Петербург 3017
- 3 Московская область 1226
- 4 Нижегородская область 467
- 5 Ростовская область 394
- 6 Воронежская область 389
- 7 Свердловская область 387
- 8 Красноярский край 318
- 9 Вологодская область 303
- 10 Хабаровский край 303
- 11 Челябинская область 297
- 12 Пермский край 290
- 13 Самарская область 285
- 14 Иркутская область 268
- 15 Волгоградская область 262
- 16 Саратовская область 252
- 17 Омская область 250
- 18 Ульяновская область 244
- 19 Мурманская область 241
- 20 Ставропольский край 241
- 21 Забайкальский край 235
- 22 Архангельская область 233
- 23 Кировская область 233
- 24 Приморский край 230
- 25 Республика Крым 230
- 26 Тверская область 228
- 27 Республика Коми 225
- 28 Республика Карелия 221
- 29 Ленинградская область 217
- 30 Пензенская область 205
- 31 Тульская область 202
- 32 Удмуртская Республика 202
- 33 Новгородская область 200
- 34 Алтайский край 200
- 35 Брянская область 198
- 36 Калининградская область 197
- 37 Ярославская область 186
- 38 Белгородская область 184
- 39 Краснодарский край 184
- 40 Ивановская область 182
- 41 Курская область 175
- 42 Ханты-Мансийский автономный округ 174
- 43 Орловская область 173
- 44 Оренбургская область 172
- 45 Псковская область 167
- 46 Астраханская область 167
- 47 Республика Башкортостан 165
- 48 Владимирская область 164
- 49 Тамбовская область 163
- 50 Липецкая область 162
- 51 Республика Дагестан 159
- 52 Калужская область 158
- 53 Тюменская область 156
- 54 Смоленская область 155
- 55 Республика Бурятия 148
- 56 Новосибирская область 143
- 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 138
- 58 Сахалинская область 137
- 59 Рязанская область 133
- 60 Республика Саха (Якутия) 132
- 61 Томская область 131
- 62 Амурская область 125
- 63 Кемеровская область 120
- 64 Курганская область 105
- 65 Костромская область 103
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 98
- 67 Республика Чувашия 95
- 68 Севастополь 92
- 69 Республика Татарстан 91
- 70 Республика Калмыкия 90
- 71 Чеченская Республика 88
- 72 Республика Мордовия 85
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 84
- 74 Республика Хакасия 83
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 83
- 76 Камчатский край 76
- 77 Республика Адыгея 75
- 78 Республика Ингушетия 71
- 79 Республика Алтай 56
- 80 Республика Марий Эл 51
- 81 Магаданская область 30
- 82 Еврейская автономная область 14
- 83 Республика Тыва 11
- 84 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 355 794 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,1%
- 3. Еврейская автономная область, Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,4%
За последние сутки подтверждено 454 смерти:
- Москва 71
- Санкт-Петербург 55
- Московская область 21
- Воронежская область 18
- Нижегородская область 18
- Свердловская область 18
- Краснодарский край 14
- Красноярский край 13
- Республика Чувашия 11
- Пермский край 11
- Иркутская область 11
- Тульская область 10
- Самарская область 10
- Алтайский край 10
- Республика Крым 9
- Челябинская область 9
- Ростовская область 8
- Ивановская область 7
- Ленинградская область 7
- Ставропольский край 7
- Новосибирская область 7
- Омская область 7
- Владимирская область 6
- Севастополь 6
- Республика Бурятия 6
- Ярославская область 5
- Вологодская область 5
- Оренбургская область 5
- Курганская область 5
- Приморский край 5
- Астраханская область 4
- Республика Дагестан 4
- Республика Хакасия 4
- Республика Карелия 3
- Архангельская область 3
- Мурманская область 3
- Волгоградская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 3
- Белгородская область 2
- Курская область 2
- Орловская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Саратовская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Кемеровская область 2
- Костромская область 1
- Липецкая область 1
- Смоленская область 1
- Республика Коми 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
За весь период по России умерло 60 911 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 677 человек:
- Москва 7067
- Санкт-Петербург 1756
- Московская область 1485
- Нижегородская область 505
- Красноярский край 400
- Свердловская область 391
- Вологодская область 310
- Пермский край 309
- Республика Карелия 292
- Саратовская область 283
- Волгоградская область 251
- Самарская область 245
- Кировская область 228
- Тверская область 225
- Забайкальский край 225
- Ямало-Ненецкий автономный округ 221
- Приморский край 210
- Ульяновская область 209
- Республика Коми 203
- Ленинградская область 203
- Чеченская Республика 201
- Томская область 201
- Удмуртская Республика 200
- Омская область 194
- Тульская область 190
- Ростовская область 188
- Ханты-Мансийский автономный округ 187
- Ярославская область 176
- Алтайский край 175
- Республика Калмыкия 171
- Республика Бурятия 170
- Калининградская область 165
- Оренбургская область 164
- Иркутская область 157
- Ивановская область 156
- Краснодарский край 152
- Тюменская область 152
- Республика Ингушетия 150
- Пензенская область 147
- Республика Дагестан 144
- Архангельская область 140
- Воронежская область 136
- Тамбовская область 133
- Брянская область 131
- Кабардино-Балкарская Республика 129
- Республика Чувашия 122
- Орловская область 118
- Кемеровская область 115
- Республика Саха (Якутия) 112
- Рязанская область 109
- Владимирская область 106
- Курская область 101
- Амурская область 99
- Калужская область 97
- Курганская область 93
- Новосибирская область 92
- Сахалинская область 90
- Мурманская область 88
- Астраханская область 88
- Костромская область 83
- Белгородская область 80
- Республика Хакасия 80
- Республика Северная Осетия - Алания 78
- Карачаево-Черкесская Республика 74
- Ставропольский край 72
- Республика Крым 68
- Республика Адыгея 67
- Республика Мордовия 67
- Камчатский край 59
- Псковская область 56
- Магаданская область 48
- Смоленская область 38
- Севастополь 33
- Челябинская область 32
- Республика Тыва 24
- Новгородская область 23
- Республика Марий Эл 23
- Республика Татарстан 23
- Республика Алтай 21
- Еврейская автономная область 20
- Республика Башкортостан 16
- Хабаровский край 16
- Липецкая область 14
- Ненецкий автономный округ 3
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 2 731 129.