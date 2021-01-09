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09.01.2021 17:42
Рубрика: Спорт

Антирекордная серия российских биатлонистов достигла 43 гонок

Текст: Илья Соболев
Российские биатлонисты не смогли попасть в призеры по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Лучший из наших, Матвей Елисеев, финишировал 16-м. А пьедестал полностью заняли норвежцы. Победу праздновал Стурла Лагрейд, второе место у Йоханнеса Дале, а на третью строчку поднялся Тарьей Бе.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

У россиян изначально были не самые выгодные позиции для штурма самых высоких позиций. Раньше всех из наших, 11-м, в гонку ушел Эдуард Латыпов. Но пять промахов отбросили спортсмена на итоговую 22-ю строчку. Матвей Елисеев прогресса не добился: он как стартовал, так и финишировал на 16-м месте. Александр Логинов мог претендовать как минимум на попадание в топ-10, если бы чисто отработал четвертый рубеж в стойке. Но последняя незакрытая мишень не позволила Логинову подняться выше 17-й позиции при стартовой 19-й.

Лучший из наших биатлонистов стал лишь 11-м в спринте в Оберхофе

Удручающие результаты у Кирилла Стрельцова и Евгения Гараничева. Оба допустили по пять промахов. Стрельцова это откинуло с 27-й стартовой строчки на 51-ю, а Евгений Гараничев, уйдя на трассу самым последним, смог подняться только на четыре пункта.

Из лидеров сильнейший провал постиг возглавляющего общий зачет норвежца Йоханнеса Бе, который с семью промахами пришел на финиш лишь восьмым, хотя начинал гонку первым.

Добавим, что для российского биатлона минувший пасьют стал уже 43-й гонкой без медалей.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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