Новости

Более 15 тыс. археологических находок было обнаружено в столице в 2020 году 11:26
Саперы обеспечат безопасность более 30 поисковых экспедиций в Ленобласти 11:24
Андрей Бочкарев: В Москве строятся 98 ТПУ 11:23
В 2021 году модернизируют три машины ПЭМ для эвакуации космонавтов 11:20
Китай впервые показал новую версию истребителя пятого поколения 11:16
Боец UFC попытался зарезать двух своих сестер 11:11
В Москве еще 7302 пациента вылечились от коронавируса 11:06
Демократы приготовились к объявлению импичмента Трампу 11:05
Более 300 пациентов с коронавирусом вылечили военные врачи в Хакасии 10:57
"Бавария" проиграла впервые за три месяца 10:42
Кабмин установил величину прожиточного минимума на 2021 год 10:34
СМИ сообщили подробности задержания русскоговорящей женщины у Капитолия 10:33
Минсельхоз распространит сельскую ипотеку на Подмосковье 10:27
Под лавиной в окрестностях Норильска погибла семья 10:20
Китай запустит первый модуль орбитальной станции 09:36
Прокуратура начала проверку в связи со сходом лавины в Норильске 09:22
Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета 08:38
Пушков обозначил политику новой администрации США по отношению к России 07:57
Найдено тело ребенка под лавиной в Красноярском крае 07:42
Лидер КНДР заявил о намерении укреплять отношения с Россией и Китаем 07:31
В Индии 10 новорожденных погибли при пожаре в больнице 06:47
До двух увеличилось число пострадавших при сходе лавины в Норильске 06:26
Саудовская Аравия закрыла границы до конца марта из-за пандемии 05:48
Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter 05:23
Холодный арктический воздух надвигается на ряд регионов России 04:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
09.01.2021 10:42
Рубрика: Спорт

"Бавария" проиграла впервые за три месяца

Текст: Илья Соболев

Лидер немецкой Бундеслиги - мюнхенская "Бавария" - в рамках 15-го тура чемпионата в гостях уступила менхенгладбахской "Боруссии" - 2:3.

Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via AP
Роналду опередил Пеле по голам за карьеру

Интересно, что уже к 26-й минуте хозяева уступали сопернику два мяча: у мюнхенцев отличились Роберт Левандовски и Леон Горецка. Но игра перевернулась еще до перерыва. На 35-й и 45-й минутах отличился Йонас Хофман, оформивший дубль. А практически сразу после перерыва "Боруссию" вперед вывел Флориан Нойхаус, после чего счет не менялся до самого конца матча.

Предыдущее поражение "Бавария" потерпела 27 сентября, уступив "Хоффенхайму" 1:4.

"Боруссия" была очень эффективна и беспощадно пользовалась нашими ошибками. Первые полчаса мы показывали отличный футбол, вели игру. А потом пропустили из-за собственных ошибок. При счете 2:3 не смогли вернуться в игру. Что ж, поражения - часть футбола. Мы сами виноваты и, конечно, разочарованы", - приводит официальный сайт "Баварии" слова наставника мюнхенцев Ханса-Диттера Флика.

Отметим, что несмотря на поражение "Бавария" с 33 очками осталась на первой строчке. Менхенгладбахская "Боруссия" (24) занимает седьмое место.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Бавария"

Главное сегодня

Кабмин установил величину прожиточного минимума на 2021 год
За сутки в России подтверждено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах
Прокуратура начала проверку в связи со сходом лавины в Норильске
Пушков обозначил политику новой администрации США по отношению к России
Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году