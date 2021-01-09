"Бавария" проиграла впервые за три месяца

Лидер немецкой Бундеслиги - мюнхенская "Бавария" - в рамках 15-го тура чемпионата в гостях уступила менхенгладбахской "Боруссии" - 2:3.

Интересно, что уже к 26-й минуте хозяева уступали сопернику два мяча: у мюнхенцев отличились Роберт Левандовски и Леон Горецка. Но игра перевернулась еще до перерыва. На 35-й и 45-й минутах отличился Йонас Хофман, оформивший дубль. А практически сразу после перерыва "Боруссию" вперед вывел Флориан Нойхаус, после чего счет не менялся до самого конца матча.

Предыдущее поражение "Бавария" потерпела 27 сентября, уступив "Хоффенхайму" 1:4.

"Боруссия" была очень эффективна и беспощадно пользовалась нашими ошибками. Первые полчаса мы показывали отличный футбол, вели игру. А потом пропустили из-за собственных ошибок. При счете 2:3 не смогли вернуться в игру. Что ж, поражения - часть футбола. Мы сами виноваты и, конечно, разочарованы", - приводит официальный сайт "Баварии" слова наставника мюнхенцев Ханса-Диттера Флика.

Отметим, что несмотря на поражение "Бавария" с 33 очками осталась на первой строчке. Менхенгладбахская "Боруссия" (24) занимает седьмое место.