Бесовской ларец: как в XVI веке впервые использовали мину-ловушку

9 января 1582 года коронный польский гетман Ян Замойский впервые в мире использовал новый вид оружия - мину-ловушку. С помощью "бесовского ларца" он намеревался убить командующего осажденным гарнизоном Пскова князя Ивана Шуйского.

Историческое событие произошло во время Ливонской войны. 18 августа 1581 года армия Стефана Батория осадила Псков. Король рассчитывал взять город с ходу, но гарнизон и горожане отбили все штурмы. Более того, стрельцы и донские казаки контратаковали врага и провели 46 успешных вылазок. Интервенты несли тяжелые потери.

Тогда польский коронный гетман Ян Замойский решил "уморить ситцевым образом" воеводу Ивана Петровича Шуйского и организовал покушение. Вот как это описано в летописи "Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков".

Девятого января из литовского лагеря в Псков пробрался русский пленник, который принес с собою большой ларец. На встрече с "государевым боярам и воеводам" он сказал, что имеет с собой письмо от королевского дворянина Ганса Меллера.

"Первому государеву боярину и воеводе, князю Ивану Петровичу, Ганс Меллер челом бьет. Бывал я у вашего государя с немцем Юрием Фрянбреником (Георг фон Фаренсбах), и ныне вспомнил государя вашего хлеб-соль, и не хочу против него стоять, а хочу выехать на его государево имя. А вперед себя послал с вашим пленником свою казну в том ларце, который он к тебе принесет. И ты бы, князь Иван Петрович, тот мой ларец у того пленного взял и казну мою в том ларце один осмотрел, а иным не давал бы смотреть. А я буду в Пскове в скором времени", - пишет иконописец Василий.

Георг фон Фаренсбах - действительно историческое лицо, и в 1572 году отличился во время разгрома крымской орды хана Девлет Гирея в битве при Молодях. Он сопровождал датского принца Магнуса в поездке по России и участвовал в военных походах русских войск в Ливонии. Позже отъехал на службу в Данию, а потом в Польшу. При осаде Пскова командовал польскими рейтарами и немецкими наемниками.

Однако князь Иван Шуйский не поверил письму и повелел отнести ларец в безопасное место, где его осторожно вскрыли.

"Когда мастер открыл тот ларец, то увидел, что он дополна наполнен: 24 заряженных самопала смотрели на все четыре стороны, поверх их было насыпано с пуд пороха, взведенные же замки самопалов были соединены ремнем с запором ларца, стоило только дотронуться до него, как спускались курки взведенных самопалов, высекая огонь, поджигая порох", - гласит описание первой в мире мины-ловушки.

Современные эксперты полагают, что в качестве самопалов использовались короткоствольные немецкие пистолеты "Пуффер" с ударно-кремневым замком. Они имели калибр 14-16 миллиметров, длину около 300 мм и весили до двух килограммов. Скорости пули - 110 метров в секунду.

Через несколько дней был заключен мир и польско-литовская армия отступила от Пскова, но Иван Шуйский еще два года воеводствовал в городе, затем переехал в Москву и вошел в состав регентского совета при Федоре Ивановиче. Проиграл борьбу за власть Борису Годунову, был пострижен в монахи и в 1588 году таинственно умер в своей келье.

Польский гетман Ян Замойский совершил два похода в Молдавию, подавил восстание польской шляхты и скончался в 1605 году. Георг фон Фаренсбах участвовал в военной экспедиции польского короля Сигизмунда III в Швецию и стал воеводой года Веден - ныне латвийский Цесис. 17 мая 1602 года был смертельно ранен во время обороны Феллина.