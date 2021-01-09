Бесовской ларец: как в XVI веке впервые использовали мину-ловушку

Историческое событие произошло во время Ливонской войны. 18 августа 1581 года армия Стефана Батория осадила Псков. Король рассчитывал взять город с ходу, но гарнизон и горожане отбили все штурмы. Более того, стрельцы и донские казаки контратаковали врага и провели 46 успешных вылазок. Интервенты несли тяжелые потери.
Тогда польский коронный гетман Ян Замойский решил "уморить ситцевым образом" воеводу Ивана Петровича Шуйского и организовал покушение. Вот как это описано в летописи "Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков".
Девятого января из литовского лагеря в Псков пробрался русский пленник, который принес с собою большой ларец. На встрече с "государевым боярам и воеводам" он сказал, что имеет с собой письмо от королевского дворянина Ганса Меллера.
"Первому государеву боярину и воеводе, князю Ивану Петровичу, Ганс Меллер челом бьет. Бывал я у вашего государя с немцем Юрием Фрянбреником (Георг фон Фаренсбах), и ныне вспомнил государя вашего хлеб-соль, и не хочу против него стоять, а хочу выехать на его государево имя. А вперед себя послал с вашим пленником свою казну в том ларце, который он к тебе принесет. И ты бы, князь Иван Петрович, тот мой ларец у того пленного взял и казну мою в том ларце один осмотрел, а иным не давал бы смотреть. А я буду в Пскове в скором времени", - пишет иконописец Василий.
Георг фон Фаренсбах - действительно историческое лицо, и в 1572 году отличился во время разгрома крымской орды хана Девлет Гирея в битве при Молодях. Он сопровождал датского принца Магнуса в поездке по России и участвовал в военных походах русских войск в Ливонии. Позже отъехал на службу в Данию, а потом в Польшу. При осаде Пскова командовал польскими рейтарами и немецкими наемниками.
Однако князь Иван Шуйский не поверил письму и повелел отнести ларец в безопасное место, где его осторожно вскрыли.
"Когда мастер открыл тот ларец, то увидел, что он дополна наполнен: 24 заряженных самопала смотрели на все четыре стороны, поверх их было насыпано с пуд пороха, взведенные же замки самопалов были соединены ремнем с запором ларца, стоило только дотронуться до него, как спускались курки взведенных самопалов, высекая огонь, поджигая порох", - гласит описание первой в мире мины-ловушки.
Современные эксперты полагают, что в качестве самопалов использовались короткоствольные немецкие пистолеты "Пуффер" с ударно-кремневым замком. Они имели калибр 14-16 миллиметров, длину около 300 мм и весили до двух килограммов. Скорости пули - 110 метров в секунду.
Через несколько дней был заключен мир и польско-литовская армия отступила от Пскова, но Иван Шуйский еще два года воеводствовал в городе, затем переехал в Москву и вошел в состав регентского совета при Федоре Ивановиче. Проиграл борьбу за власть Борису Годунову, был пострижен в монахи и в 1588 году таинственно умер в своей келье.
Польский гетман Ян Замойский совершил два похода в Молдавию, подавил восстание польской шляхты и скончался в 1605 году. Георг фон Фаренсбах участвовал в военной экспедиции польского короля Сигизмунда III в Швецию и стал воеводой года Веден - ныне латвийский Цесис. 17 мая 1602 года был смертельно ранен во время обороны Феллина.