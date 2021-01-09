Боец UFC попытался зарезать двух своих сестер

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 31-летний Ирвин Ривера по прозвищу "зверь" подозревается в покушении на убийство двух своих сестер, которые ночевали в его доме.

В полицейском отчете говорится, что в четверг утром сразу несколько человек, в том числе одна из жертв, позвонили по телефону "911". Когда полицейские прибыли на место ЧП, на дороге их встретила 22-летняя женщина в крови. У нее были раны на спине, руках и голове. Она рассказала, что ее 33-летняя сестра по-прежнему в доме. Ее нашли также с многочисленными колотыми ранами. Обе женщины были доставлены в больницу. Одна из них находится в стабильном состоянии, другая - в критическом.

Сообщается, что соседи, обнаружив одну из пострадавших, залитую кровью, попытались войти в дом. Но Ривера прокричал "закройте дверь", добавив, что "все в порядке". После этого он сбежал. На следующее утро полиция его задержала. Ривера думал, что убил сестер. Свои действия он объяснил волей "высшей силы".

UFC уже выпустила официальное заявление по поводу инцидента. "UFC в курсе произошедшего и уже получила информацию от менеджеров Риверы о том, что его поведение связано с проблемами психического характера", - говорится в сообщении.