Brexit начал сказываться на повседневной жизни британских компаний

Прошло чуть больше недели после окончательного развода Британии с Евросоюзом, а граждане некоторых стран и особенно компании, завязанные на двустороннюю торговлю, стали ощущать последствия Brexit. Эксперты предсказывали, что он будет означать большие изменения для бизнеса, когда Британия и ЕС образуют два отдельных рынка и положат конец свободному перемещению товаров и граждан. Но на деле все оказалось гораздо проблематичнее.

Свинью Перси обложили пошлинами

Все больше компаний заявляют о задержках в оформлении документов в портах. Официальный Лондон ранее дал понять, что торговцы и перевозчики должны предпринять шаги для соблюдения новых пограничных правил. В частности, вся партия груза в грузовике может быть задержана, если только для одного места в фуре не заполнены надлежащие таможенные формы. Один неназванный источник в логистической компании рассказал Guardian о "закулисных делах", в частности о том, как один грузовик с посылками пришлось полностью разгрузить и перемаркировать в четверг вечером перед отправкой в ЕС просто потому, что одна строка в коде товаров была неправильной. Он также рассказал о компаниях, которые увеличивают плату за счета до 3,50 фунтов стерлингов за посылку, отправляемую в Европу, что делает товары низкой стоимости слишком дорогими для экспорта.

Marks & Spencer's временно прекратила продажу сотен товаров в своих магазинах в Северной Ирландии как раз из-за "бюрократии Brexit". Ритейлер заявил, что опасается, что его продукты питания будут заблокированы из-за новых правил, регулирующих перевозки между Британией и Северной Ирландией, сообщает ВВС. Кроме того, Marks & Spencer заявила, что обеспокоена тем, что треть продуктов в ее ирландских ресторанах, включая фирменные сладости Percy Pig ("Свинья Перси"), теперь будет облагаться импортными пошлинами. Такие налоги могут привести к повышению цен для покупателей. "Percy Pig на самом деле производится в Германии. Если он поступит в Великобританию, а затем мы отправим его в Ирландию, теоретически с него будут взиматься некоторые налоги", - заявил исполнительный директор M&S Стив Роу. Компания временно убрала почти 400 наименований продуктов с полок с едой и напитками в своих 20 магазинах в Северной Ирландии. Сокращение ассортимента M&S составляет около пяти процентов от 6500 продуктов, которые обычно продаются в фуд-холлах компании, и включает популярные готовые блюда, такие как лазанья и беф бургиньон, а также салаты на вынос и некоторые основные продукты, такие как хлеб, сахар и чайные пакетики. Главный ветеринар Северной Ирландии Роберт Хьюи сообщил, что товары, прибывающие в регион, который теперь соответствует правилам ЕС в отношении импорта, будут уничтожены или возвращены, если не будут соответствовать требованиям после короткого льготного периода ожидания.

Вернулась каждая пятая посылка

Другие фирмы также пострадали от путаницы, вызванной новыми правилами торговли Brexit. В пятницу международный гигант доставки DPD заявил, что приостанавливает свои дорожные перевозки из Великобритании в Европу, включая Ирландию, сообщает Guardian. DPD заявила, что новые пограничные процедуры, в том числе дополнительные таможенные документы, необходимые для посылок, направляемых в Европу, влияют на время обработки и транзита. С 1 января компания была вынуждена вернуть пятую часть посылок отправителям, поскольку к ним прилагались неверные или неполные данные. Компания также обвинила задержки и заторы в портах Великобритании, а также более жесткие требования к пересечению Ла-Манша. Фирма заявила, что надеется перезапустить сервис в среду.

Fortnum & Mason, знаменитый лондонский универмаг, также временно прекратил поставки в Северную Ирландию и страны ЕС. Книжный магазин Waterstones приостановил продажи своим клиентам в странах ЕС, как и сеть магазинов модной одежды Jigsaw.

По словам Доминика Гуди, главы отдела международной торговли в британской Федерации продуктов питания и напитков, некоторые правила для конкретных продуктов означают, что экспорт больше не является жизнеспособным, что создает серьезные проблемы для цепочек поставок, охватывающих Британию и ЕС". Ситуация также осложняется тем, что от британских водителей, въезжающих в ЕС требуется отрицательный тест на коронавирус. Из примерно полутора тысяч грузовиков в день, пытающихся добраться из Великобритании в ЕС в новом году, чуть менее половины были отправлены обратно - в основном из-за отсутствия отрицательного теста на Covid для водителей.

Бросили в Атлантику без жилета

Некоторые производители Британии столкнулись с целым ворохом бюрократических проблем. Несмотря на торговые соглашения с ЕС, британские компании должны регистрировать свои продукты через онлайн-системы. Даже если речь идет , например, о продуктах питания или живых животных, требуется много дополнительных документов. Представители индустрии морепродуктов Британии заявляют, что на нее обрушился "идеальный шторм", связанный с Brexit, который может "затопить" многовековую отрасль. В письме бизнес-секретарю правительства страны Алоку Шарме производитель шотландского лосося Джон Росс-младший подверг резкой критике то, как правительство справляется с ситуацией. "В настоящее время французские таможенные органы отказываются от целых грузовиков без объяснения причин. Сегодня мы получили подтверждение несовместимости IТ-систем Великобритании и Франции, - говорится в письме. - Ваша так называемая "сделка" ничего не стоит, если эта ситуация не будет исправлена немедленно, и если вы не примете меры для решения проблем, которые продолжают разворачиваться ежедневно. Более того, как экспортеру морепродуктов нам кажется, что наше собственное правительство бросило нас в холодные воды Атлантики без спасательного жилета".