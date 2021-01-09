Демократы приготовились к объявлению импичмента Трампу

Спикер Палаты представителей Конгресса США демократка Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента действующего президента-республиканца Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Демократы надеются, что угроза импичмента может усилить давление на вице-президента Майкла Пенса и кабинет министров, чтобы заставить их применить 25-ю поправку к Конституции США до истечения срока полномочий Трампа менее чем через две недели.

Группа законодателей от Демократической партии планирует 11 января вынести на рассмотрение нижней палаты предложение об импичменте Трампа, обвинив его в "подстрекательстве к мятежу".

"Импичмент президента Трампа, которому осталось 12 дней до истечения срока его президентства, послужит лишь дальнейшему расколу страны", - заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

Как показал опрос Reuters/Ipsos, проведенным в четверг и пятницу, 57 процентов американцев хотят, чтобы президента Трампа немедленно сняли с должности после вспышки насилия в среду. Почти 70 процентов респондентов не одобряют действия главы администрации в связи беспорядками в Капитолии.