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Рубрика: Общество

Диетолог рассказал, от каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19

Текст: Татьяна Карабут
Ни один из пищевых продуктов сам не может спровоцировать заболевание коронавирусом, уверена врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева. Нанести вред здоровью, тем самым увеличив риск заболеваемости или усугубив течение болезни, способны не какие-то конкретные продукты, а последствия злоупотребления некоторыми.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: iStock
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"Не сам продукт виноват, а те последствия, которые человек накапливает в течение жизни. Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19", - поясняет врач-диетолог.

Например, избыточная масса тела, которую человек "наел" за долгие годы, может приводить к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и многих других. Наличие которых, в свою очередь, может осложнить течение коронавирусной инфекции. Соленый огурец к картофельному пюре не способен загустить кровь. Чтобы это произошло, потребуется съесть за раз банку соленых огурцов, не запивая водой. Однако минимизировать потребление соленого во избежание такие рисков нужно, говорит Екатерина Бурляева.

Она отмечает, что Роспотребнадзор совместно со специалистами ФИЦ питания и биотехнологии разработали специализированный рацион питания для детей и взрослых, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19. В нем перечислены продукты, которые способствуют укреплению иммунитета и, значит, помогут противостоять коронавирусу. Там же содержится и список тех продуктов, потребление которых стоит ограничить.

Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"
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Эксперты рекомендуют минимизировать потребление соли, сахара, насыщенных и транс-изомеров жирных кислот, в том числе за счет сокращения потребления продуктов, которые являются основными источниками критически значимых пищевых веществ в рационах питания. В топ таких продуктов входят сахаристые и мучные кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта. Из напитков в список попали сладкие газированные напитки, а также сокосодержащие напитки (в том числе нектары). Следует ограничить потребление и мясной продукции: колбас (вареных, варено-копченых, копченых, сырокопченых, сыровяленых), сосисок, сарделек, деликатесной продукции (копченой и сырокопченой), а также мяса с высоким содержанием жиров. Кроме того, рекомендуется снизить потребление сыров с массовой долей жира более 30%. В числе запрещенных продуктов также попали чипсы, фастфуд и майонез.

Помимо этого, Екатерина Бурляева соглашается с рекомендациями ВОЗ по снижению употребления алкоголя. Однако она подчеркивает: пить спиртное надо меньше не только для того, чтобы уберечься от COVID-19, но и для того, чтобы снизить риск возникновения многих других опасных болезней.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Пандемия коронавируса COVID-19

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