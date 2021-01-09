Дивизии РВСН оснастят противодиверсионными машинами "Тайфун-М"

В наступившем году полки и дивизии Ракетных войск стратегического назначения продолжат обеспечивать новой специальной техникой, в том числе современными противодиверсионными машинами.

По данным Минобороны РФ, за последние девять лет РВСН получили среди прочего около 70 специальных автомобилей "Тайфун-М". И такие закупки, утверждают в ведомстве, в интересах стратегических войск будут осуществляться и далее.

Противодиверсионный "Тайфун" предназначен для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн. А также для борьбы с вражескими диверсионно-разведывательными группами на маршрутах боевого патрулирования мобильных ядерных комплексов.

Такие ударные системы всегда были и останутся для противника целью номер один. Идеальным считается, когда стратегические комплексы удается вывести из строя или уничтожить еще до начала боевых действий. Для этого в любой крупной армии мира готовят специальные диверсионные подразделения. А задача ракетчиков - вовремя их обнаружить и нейтрализовать. Противодействие диверсантам и террористам постоянно отрабатывают и в наших РВСН. Причем значительное место в подобных операциях отводится мобильным системам охраны и обороны.

"Тайфун", созданный на базе бронетранспортера БТР-82, как раз к таким относится. Машина оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, тепловизором для ночной разведки, эхолокационной системой и беспилотным летательным аппаратом для наблюдения с воздуха.

Эта техника способна обнаруживать вражеские объекты на расстоянии до 5 километров, а пеших диверсантов - с трех.

Наряду с "Тайфуном", в войска также поступает уникальный тренажер для обучения личного состава. Благодаря многофункциональности, он позволяет готовить весь экипаж противодиверсионный машины - от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения.