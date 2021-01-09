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09.01.2021 22:44
Рубрика: Спорт

Два очка Ковальчука помогли "Авангарду" обыграть "Магнитку"

Текст: Илья Соболев
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялся ряд матчей. В классическом противостоянии Восточной конференции омский "Авангард" на своем льду был сильнее магнитогорского "Металлурга" - 4:2.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

"Ястребы" уже к первому перерыву вели со счетом 3:0. Причем в двух заброшенных шайбах поучаствовал 37-летний форвард омичей Илья Ковальчук. Сначала он ассистировал Риду Буше, а потом забил и сам. Гости сумели вернуться в игру, забросив по шайбе во втором и в третьем периоде. Но спасти игру не смогли: наоборот, пропустили в концовке еще, сняв вратаря для финального штурма.

Напомним, Ковальчук подписал контракт с "Авангардом" в конце декабря минувшего года. За новую команду форвард провел пять матчей и набрал 5 (3 гола+2 передачи) очков. Что касается омичей, для них это уже третья победа кряду.

В других матчах дня московское "Динамо" всухую переиграло минское - 2:0, а рижское уступило ярославскому "Локомотиву" - 1:4.

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