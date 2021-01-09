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09.01.2021 14:03
Рубрика: Культура

Филиппа Киркорова накажут за неоплату парковки в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Филипп Киркоров попал в базу данных московского управления Федеральной службы судебных приставов за неоплату штрафов. Сведения, представленные в банке исполнительных производств, совпадают с данными эстрадной звезды.

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда
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По данным приставов, за Филиппом Киркоровым числится несколько неоплаченных штрафов общей суммой более 29 тысяч рублей. Акты об административных правонарушениях составили Московская административная дорожная инспекция и ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (администрирует платные парковки в столице).

Отмечается, что Филипп Киркоров может связаться с приставами-исполнителями и оплатить свои долги.

Культура Музыка Поп-музыка Персона: Филипп Киркоров

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