Голкипер "молодежки" Аскаров сдержал обещание и купил суперклей

Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров сдержал шуточное обещание, которое он дал после МЧМ-2021, и купил суперклей. Об этом хоккеист сообщил в сториз Instagram.

По ходу турнира вратарь во время матчей 15 раз терял клюшку. В пяти случаях это обернулось пропущенными шайбами. В шутку в соцсетях был даже создан аккаунт клюшки Аскарова.

На молодежном чемпионате мира в канадском Эдмонтоне 18-летний Аскаров провел шесть матчей, из которых выиграл три. В среднем, он пропускал 2,50 шайбы за матч при 91,38 процентах отраженных бросков. В Эдмонтоне Аскарову ни разу не удалось сыграть на "ноль".

Сборная России заняла четвертое место. На групповом этапе наши обыграли будущих чемпионов мира американцев (5:3), шведов (4:3) и австрийцев (7:1), но уступили Чехии (0:2). В 1/4 финала россияне одолели Германию - 2:1. В полуфинале команда Игоря Ларионова уступила Канаде (0:5), а в матче за третье место - финнам (1:4).