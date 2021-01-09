Японский премьер Суга за авторитарность получил прозвище в честь Сталина

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга за свой авторитарный стиль руководства получил прозвище "Сугалин", производное от Суга и Сталин, сообщает японское издание Mainichi.

Как рассказал изданию один из депутатов правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), в правительстве премьера все чаще называют "Сугалин" за многочисленные увольнения чиновников. В частности, он уволил несколько человек, которые возражали против выдвинутых премьером инициатив. Кроме того, про Сугу говорят, что он склонен принимать единоличные решения, тогда как в японских традициях выносить все вопросы на обсуждение и находить консенсус.

При этом, отмечает газета Mainichi, появление такого прозвища имеет скорее насмешливый характер, и может служить показателем снижения рейтинга Сугу, ставшего премьером в середине сентября 2020 года, после неожиданной отставки предыдущего главы японского правительства Синдзо Абэ.

Как сообщало в начале декабря 2020 года японское информационное агентство Jiji Press, рейтинг кабинета министров Суги снижается второй месяц подряд, при этом растет неодобрительное отношение к действиями правительства. Особенно это касается мер в отношении борьбы с коронавирусом.