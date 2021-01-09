Индонезийские рыбаки нашли обломки пропавшего пассажирского самолета

В водах к северу от Джакарты рыбаки нашли куски металла на воде, несколько кабелей и обрывки джинсов, сообщил представитель местного правительства. В настоящее время ведутся поиски пропавшего с радаров рейса индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с более чем 50 пассажирами на борту, информирует Reuters.

Самолет потерял связь спустя четыре минуты после взлета из столицы Джакарты в субботу по пути в Понтианак в провинции Западный Калимантан. Надежный сервис слежения Flightradar24 передал, что Boeing 737-500 рейса SJ182 "потерял более 10 000 футов высоты менее чем за одну минуту".

Министерство транспорта Индонезии объявило о проведении поисково-спасательной операции. Авиакомпания Sriwijaya Air готовится выступить с заявлением после получения более точной информации о судьбе лайнера.