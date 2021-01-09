Кабмин установил величину прожиточного минимума на 2021 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума (ПМ) на 2021 год, сообщает сайт кабмина.

Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.

С нового года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, изменились правила расчета: если раньше величина ПМ зависела от стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь - от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении ряда мер государственной поддержки (социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет и другие).