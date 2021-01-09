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09.01.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году

Текст: Елена Манукиян
Январское пособие на детей от трех до семи лет поступит на счета родителей не позднее 26 января 2021 года, а выплаты на детей до трех лет за январь 2021 года были начислены еще в декабре 2020 года, сообщили в Минтруде. В ведомстве подтвердили, что в 2021 году семьям с детьми продолжат выплачивать единовременные и ежемесячные государственные пособия, в том числе те, которые были введены в 2020 году.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: iStock
Все документы для пособий на детей принимаются в электронном виде

Пособие на детей от 3 до 7 лет включительно родители получают с июня 2020 года. Оформить его могут семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум за 12 месяцев, которые прошли полгода назад. Размер пособия в этом году увеличится в два раза и составит один региональный прожиточный минимум для тех семей, в которых при начислении выплаты в размере половины прожиточного минимума семья продолжает оставаться малоимущей, то есть ее доход остается ниже прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи.

По-прежнему доступны россиянам выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет. В первом случае они выплачиваются из федерального бюджета, а во втором - из средств материнского капитала. Пособие начисляется в размере одного прожиточного минимума семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. В большинстве регионов предусмотрена еще и ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка до 3 лет, она финансируется из средств регионального бюджета.

Кстати, материнский капитал в 2021 году получат более миллиона семей. Начиная с прошлого года, его можно оформить при рождении первенца. На первого ребенка сегодня он составляет 483 882 рубля, на второго - 639 432.

Также, до 31 марта включительно можно подать заявление на разовую выплату в размере 5000 тысяч рублей на детей до 8 лет. Обратиться за ней необходимо тем, кто не получал выплат летом 2020 года. Остальным деньги уже переведены автоматически, всего беззаявительно средства перечислены на 13 млн детей. Выплата назначается на каждого ребенка, который появился на свет после 18 декабря 2012 года. Её могут получить также те семьи, в которых малыш родится в первые три месяца 2021 года. Она зачисляется на карту любой платежной системы, от других мер соцподдержки не зависит.

Помимо этого продолжит действовать программа поддержки родителей при появлении третьего или последующих детей, которая позволяет получить от государства 450000 рублей на ипотеку. Планируется, что в ближайшие три года ей воспользуются не менее 120 тысяч семей.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка

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