Капризова и Шестеркина считают фаворитами на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Авторитетное издание The Athletic представило свою версию рейтинга претендентов на "колдер трофи", приз лучшему новичку по итогам сезона 2020/2021 Национальной хоккейной лиги. В топ-3 вошли сразу два россиянина: форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов и голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин.

Возглавил рейтинг канадский нападающий Алексис Лафренье, который был выбран "Рейнджерс" под первым номером драфта-2020 НХЛ. Вторым стал еще один представитель нью-йоркского клуба, вратарь Игорь Шестеркин. В отличие от своих основных конкурентов, Игорь уже дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, но провел недостаточно игр, чтобы лишиться статуса новичка. В 12 матчах регулярного чемпионата он отражал в среднем 93,2% бросков при коэффициенте надежности 2,52.

Наконец, замкнул тройку лидеров Капризов, который в 2015 году был выбран на драфте НХЛ всего лишь в пятом раунде под общим 135 номером, но к своим 23 годам успел стал олимпийским чемпионом, дважды завоевать титул лучшего снайпера "регулярки" в КХЛ и один раз выиграть с ЦСКА Кубок Гагарина.

В рейтинг вошли еще три россиянина: голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин (4-е место), защитник "Монреаля" Александр Романов (11-е место) и нападающий "Флориды" Григорий Денисенко (16-е место).