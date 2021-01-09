Ким Чен Ын назвал друзей и врагов Северной Кореи

В ходе докладов на проходящем сейчас в Пхеньяне 8-м съезде Трудовой партии Кореи председатель Госсовета Ким Чен Ын обрисовал основные направления развития внешней политики Страны чучхе, обозначив, кто является другом, а кто врагом Северной Кореи. Кроме того, корейский вождь пообещал создать атомные подлодки, гиперзвуковое оружие, а также более мощные ядерные боеголовки и ракеты.

"Терпел, терпел, а теперь выплеснул все, что накопилось" - примерно так охарактеризовали зарубежные комментаторы содержание доклада об общей ситуации, который Ким Чен Ын зачитал участникам 8-го съезда ТПК. Официальные СМИ КНДР опубликовали своего рода резюме заявлений лидера, что и позволило понять основные направления внешней политики и стратегии развития сил КНДР.

США - главный враг, Россия и Китай - друзья

Ким назвал США "главным врагом", подчеркнул, что основа политики Вашингтона в отношении Пхеньяна "не изменится вне зависимости от того, кто находится в США у власти" и пообещал по-прежнему отвечать "силой на силу". "Мы должны развивать и сконцентрировать внешнеполитическую работу на том, чтобы подавить являющимися нашими главными врагами Соединенные Штаты Америки, которые также являются базовым препятствием для нашего нашего революционного развития", - цитирует слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Одновременно лидер КНДР заявил о намерении развивать дружественные и добрососедские отношения с Россией и Китаем, а также "всеми другими странами мира, которые уважают наш суверенитет".

К Южной Корее у Кима накопилось немало претензий, но в то же время он дал понять, что не хочет лишать Сеул шанса на улучшение межкорейских отношений. Комментируя нынешнее состояние отношений между Сеулом и Пхеньяном, Ким констатировал, что они "вернулись к периоду до подписания декларации в Пханмунчжоме". Все инициативы Сеула по активизации межкорейского диалога были названы попыткой "использовать второстепенные проблемы, чтобы создать видимость заинтересованности в улучшении межкорейских отношений". С другой стороны, Ким отметил, что КНДР всегда готова положительно отреагировать на "настоящие" инициативы Сеула и вернуться к тому периоду двусторонних связей, которые был весной три года назад во время межкорейского саммита.

Атомная подлодка, гиперзвуковое оружие, новые ракеты и другое оружие

Особое внимание Ким уделил ядерному вопросу. Если в последнее время СМИ и официальные лица КНДР не вспоминали о своем ракетном и ядерном арсенале, то теперь лидер Страны чучхе не стеснялся вспоминать о "силах ядерного сдерживания". Как подсчитали южнокорейские эксперты, в опубликованных в СМИ КНДР заявлениях Кима на съезде слово "ядерное/атомное" было использовано 36 раз, из которых 11 раз в сочетании "ядерное оружие", "силы ядерного сдерживания" и т.п.

Ким подчеркнул, что Страна чучхе будет продолжать развивать и совершенствовать все виды своих вооружений. В частности, он дал указание сконцентрироваться на повышении точности межконтинентальных баллистических ракет с радиусом действия до 15 тысяч км, а также повышении "возможностей по нанесению превентивных и ответных ударов".

Ким заявил, что КНДР уже завершила предварительные работы по проекту собственной ядерной подводной лодки, а в ближайшее время будет осуществлена "окончательная проверка", после которой начнется этап создания новых видов субмарин.

Далее лидер Северной Кореи сообщил, что на заключительной стадии находятся исследовательские работы по созданию управляемого оружия с разделяющимися боеголовками. Было также анонсировано создание в ближайшем будущем "гиперзвуковых летательных аппаратов с новыми тактическими ракетами", новейших беспилотных летательных аппаратов и продолжение работ по производству новых видов ракет подводного базирования, твердотопливных ракет, а также миниатюризации атомных боеголовок и производства "сверхкрупных ядерных боеголовок".

Если верить словам Кима, то в ближайшем будущем Северная Корея будет активно развивать направление использования военных спутников для сбора разведывательной информации.

В экономике продолжится опора на собственные силы

По части экономического направления развития КНДР Ким не сказал чего-то принципиально нового, признав лишь экономические трудности и неудачи по части достижения поставленных на предыдущем съезде партии целей развития экономики КНДР. Ким подчеркнул, что Страна чучхе должна продолжать надеяться лишь на себя и опираться на собственные силы.

Многие эксперты ожидали, что публично будут объявлены конкретные задачи экономического развития КНДР на ближайшие годы, но здесь по крайне мере в открытую печать попали лишь три цифры. Так, с текущего года в Пхеньяне будут строить в течение нескольких лет дома на 10 тысяч семей ежегодно, чтобы обеспечить жильем 50 тысяч семей, в районе Комдок будет построен жилой комплекс на 25 тысяч семей, а производство цемента будет доведено до 8 млн. тонн ежегодно.

Зарубежная реакция на заявления Ким Чен Ына

Резюме докладов Ким Чен Ына на 8-м съезде партии встретило большой отклик в соседних странах. СМИ Запада большое внимание обратили на то, что США были названы "главным врагом" и Ким дал понять, что КНДР не намерена отказываться от ядерного и иных видов новейшего оружия, продолжив его активное развитие. Эксперты также теперь предрекают, что США и КНДР ждет непростой период отношений, когда возможно новое обострение, так как новое руководство Соединенных Штатов будет пытаться оказать давление на Пхеньян.

С другой стороны, специалисты не исключают появления новых форматов американо-северокорейского диалога, включая канал "двух женщин". В США и КНДР вторыми по влиятельности скоро станут или уже являются представительницы прекрасного пола. В Северной Корее это младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, чьи позиции и влияние в последние месяцы стремительно выросли, а в США это Камала Харрис, которая через 10 дней официально займет пост вице-президента Соединенных Штатов. Некоторые также предрекают возобновление работы четырехстороннего формата переговоров с участием США, Китая, Республики Корея и КНДР.

Южнокорейские комментаторы также обратили большое внимание на слова о новых видах вооружений, конкретно разобрав то, чего стоит теперь ждать от северного соседа в военной сфере. Особую обеспокоенность в Сеуле вызвали заявления о работах по созданию атомной подводной лодки в КНДР, которую Южная Корея пока сама не может создать. По мнению некоторых южнокорейских специалистов, Северная Корея через 3-4 года создаст атомную подлодку (АПЛ), которая будет иметь водоизмещение пять-шесть тысяч тонн и вооружена 12 ядерными баллистическими ракетами подводного базирования. Появление АПЛ, как полагают в Сеуле, может существенно изменить военный баланс сил в регионе, дав возможность Пхеньяну наносить ракетно-ядерные удары в любой момент, задействуя АПЛ, которые сложно отследить.

В министерстве объединения Республики Корея, комментируя слова Кима о межкорейских отношениях, заявили, что официальный Сеул не изменил своей позиции и "по-прежнему готов делать шаги по реализации ранее подписанных межкорейских договоренностей".