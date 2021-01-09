Ким Чен Ын: Северная Корея продолжит совершенствовать ядерные вооружения

Северная Корея продолжит совершенствовать ядерные вооружения ради вынужденного сдерживания враждебных сил. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на 8-м съезде партии, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По его словам, необходимо "сдерживать и контролировать военную угрозу, вынужденно существующую на Корейском полуострове", совершенствуя ядерные технологии, уменьшая габариты и вес, увеличивая мощность вооружения, разрабатывая стратегическое ядерное оружие для различных объектов и целей. Ким Чен Ын также рассказал, что его страна завершила разработку новой ядерной подводной лодки, пишет РИА Новости.

Лидер КНДР подчеркнул, что его страна планирует развивать отношения с Россией и Китаем, пишет ТАСС. В частности, Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян заложил основу для развития и расширения дружественных отношений с Москвой, а также получил гарантию укрепления связей с Пекином.

Во время выступления северокорейский лидер упомянул и отношения с Соединенными Штатами. Ким Чен Ын выразил мнение, что политика Вашингтона в отношении КНДР не изменится и это не зависит от того, кто занимает руководящие посты в США. При этом он добавил, что ключом к улучшению отношений между двумя странами является отказ американской стороны от "враждебной политики".