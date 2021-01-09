Китай впервые показал новую версию истребителя пятого поколения

Изображение двухместной версии истребителя пятого поколения J-20 появилось в ролике, снятом китайским авиастроительным холдингом Сhengdu Aircraft Industry Group в честь 10-летия первого полета машины.

В кадре на отметке 1:58 компьютерное изображение учебно-боевой "спарки" - самолет планируется поднять в воздух в 2021 году, уточняет Dambiev.

Первый полет Сhengdu J-20 состоялся 11 января 2011 года, шесть лет спустя истребитель принят на вооружение. Конструкция самолета засекречена, однако многие элементы планера: аэродинамическая схема, носовая часть и фонарь кабины, расположение воздухозаборников, - схожи с советским прототипом МиГ-1.44, американскими серийными истребителями F-22 и F-35.

В распоряжении ВВС НОАК имеется несколько десятков J-20, в 2020 году появилась информация об усовершенствованной версии самолета.