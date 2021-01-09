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09.01.2021 09:36
Рубрика: Общество

Китай запустит первый модуль орбитальной станции

Текст: Юрий Медведев

Уже в самое ближайшее время Китай отправит на орбиту первый модуль своей орбитальной станции "Тяньгун" (Небесный дворец) сообщает New-Science.ru. Вся станция будет состоять из трех модулей и весить почти 100 тонн.

Фото: РИА Новости
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В центральном, длина которого 16,6 метров, а вес 22 тонны, будут располагаться центр контроля и управления, основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров). Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в двух экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. На станции будут работать три тайконавта.

Национальное космическое управление Китая планирует провести 12 запусков, чтобы завершить строительство станции уже в 2022 году. Она будет размещена на высоте около 370 километров. Для доставки на станцию тайконавтов планируется использовать ракету-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу".

Это только часть масштабной космической программы Китая. К станции присоединится космический телескоп Xuntian того же класса, что и знаменитый Хаббл. Оснащенный зеркалом диаметром два метра, он должен быть выведен на орбиту в 2024 году. А к Марсу сейчас приближается миссия Тяньвэнь-1, которая должна выйти на марсианскую орбиту 10 февраля. Аппарат будет изучать планету, а в мае отправит на ее поверхность марсоход.

Общество Космос В мире Восточная Азия Китай

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