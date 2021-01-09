Клэбо: Скучно смотреть за победами русских из дома

Норвежские лыжники, пропускающие многодневку "Тур де Ски", прокомментировали доминирование россиян на соревновании.

Перед заключительным восьмым этапом лидер общего зачета Александр Большунов опережает ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика на 3 минуты 22 секунды. А в топ-10 у мужчин входят еще пять российских лыжников. У женщин в общем зачете вторую строчку занимает Юлия Ступак, отставая от американки Джесси Диггинс на 54 секунды. Кроме того, в десятке лучших еще три россиянки: Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Алиса Джамбалова.

"Конечно, они выглядят очень мощно, - сказал каналу VG извечный конкурент Большунова Йоханнес Клэбо. - Уже скучно смотреть за их победами из дома, видеть, как они с каждым днем все больше отрываются от всех остальных. Очень много русских. Надеюсь, они выиграют "Тур де Ски", а мы - чемпионат мира".

"То, что делает Большунов - абсолютное безумие, - вторит партнеру по команде Эмиль Иверсен. - Он просто лучший. Так было и в прошлом году, но Клэбо его уже побеждал, значит, это возможно. Никто кроме нас, норвежцев, на это не способен. Так что ждем и верим. Будем счастливы, если сумеем обыграть его на чемпионате мира".