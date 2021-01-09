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09.01.2021 20:08
Рубрика: Спорт

Клэбо: Скучно смотреть за победами русских из дома

Текст: Илья Соболев

Норвежские лыжники, пропускающие многодневку "Тур де Ски", прокомментировали доминирование россиян на соревновании.

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Перед заключительным восьмым этапом лидер общего зачета Александр Большунов опережает ближайшего преследователя, француза Мориса Манифика на 3 минуты 22 секунды. А в топ-10 у мужчин входят еще пять российских лыжников. У женщин в общем зачете вторую строчку занимает Юлия Ступак, отставая от американки Джесси Диггинс на 54 секунды. Кроме того, в десятке лучших еще три россиянки: Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Алиса Джамбалова.

"Конечно, они выглядят очень мощно, - сказал каналу VG извечный конкурент Большунова Йоханнес Клэбо. - Уже скучно смотреть за их победами из дома, видеть, как они с каждым днем все больше отрываются от всех остальных. Очень много русских. Надеюсь, они выиграют "Тур де Ски", а мы - чемпионат мира".

"То, что делает Большунов - абсолютное безумие, - вторит партнеру по команде Эмиль Иверсен. - Он просто лучший. Так было и в прошлом году, но Клэбо его уже побеждал, значит, это возможно. Никто кроме нас, норвежцев, на это не способен. Так что ждем и верим. Будем счастливы, если сумеем обыграть его на чемпионате мира".

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