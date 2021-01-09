Королева Великобритании привилась от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп привились от коронавируса, сообщил Букингемский дворец.

Вакцинация прошла в Виндзорском замке сегодня, где монаршие особы находятся по время локдауна, говорится в заявлении.

Между тем мэр Лондона Садик Хан объявил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации в связи с тем, что система здравоохранения работает из-за коронавируса с перегрузкой. В последний раз в Лондоне объявлялся режим ЧС после террористических атак в июле 2005 года.