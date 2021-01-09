Меркель назвала зиму самым тяжелым временем из-за пандемии

Следующие недели станут самыми тяжелыми из-за пандемии коронавируса, заявила в традиционном субботнем обращении канцлер Ангела Меркель. По ее словам, это вторая опасная волна пандемии, которую переживает Германия и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии.

По оценкам Меркель, "врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей". Последствия из-за роста заболеваемости в период рождественских и новогодних праздников пока трудно подсчитать. "Мы должны очень существенно понизить число новых инфицированных до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше - ниже этого значения", - цитируют Меркель РИА Новости.

Власти Германии продлили жесткие ограничительные меры до 31 января в связи с эпидемиологической ситуацией. Общенациональный ограниченный локдаун был введен 2 ноября прошлого года, с 16 декабря меры были ужесточены. В том числе, школьники отправлены на дистанционное обучение до конца января, встречи допускаются в одном домохозяйстве, разрешено также присутствие одного гостя. В регионах с высокой динамикой заболеваемости предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров.