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09.01.2021 14:13
Рубрика: В мире

Меркель назвала зиму самым тяжелым временем из-за пандемии

Текст: Александр Саможнев
Фото: John MACDOUGALL / AFP Фото: John MACDOUGALL / AFP
Фото: John MACDOUGALL / AFP

Следующие недели станут самыми тяжелыми из-за пандемии коронавируса, заявила в традиционном субботнем обращении канцлер Ангела Меркель. По ее словам, это вторая опасная волна пандемии, которую переживает Германия и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии.

Власти Германии продлили карантин до конца января

По оценкам Меркель, "врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей". Последствия из-за роста заболеваемости в период рождественских и новогодних праздников пока трудно подсчитать. "Мы должны очень существенно понизить число новых инфицированных до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше - ниже этого значения", - цитируют Меркель РИА Новости.

Власти Германии продлили жесткие ограничительные меры до 31 января в связи с эпидемиологической ситуацией. Общенациональный ограниченный локдаун был введен 2 ноября прошлого года, с 16 декабря меры были ужесточены. В том числе, школьники отправлены на дистанционное обучение до конца января, встречи допускаются в одном домохозяйстве, разрешено также присутствие одного гостя. В регионах с высокой динамикой заболеваемости предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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