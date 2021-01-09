Месси возглавил список бомбардиров в чемпионате Испании

В Испании прошли матчи 18-го тура Ла Лиги. В одном из них "Барселона" в гостях разгромила "Гранаду" - 4:0.

По два мяча на свой счет записали Антуан Гризманн и Лионель Месси. Для француза этот дубль стал первым за год. А Месси благодаря забитым голам возглавил гонку бомбардиров испанского чемпионата. У 33-летнего аргентинца 11 мячей в 17 матчах. В бомбардирском списке он обогнал Жерара Морено из "Вильярреала" (10 мячей), а также Яго Аспаса из "Сельты" и Луиса Суареса из мадридского "Атлетико" (по 9).

Попутно Лео оформил очередной рекорд. Он стал первым игроком в истории испанской Ла Лиги, сумевшим забить по 10 голов в 15 сезонах подряд. Отметим, что нынешний дубль для Месси уже второй кряду. А вообще в пяти последних матчах он забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

В других матчах дня "Вильярреал" разгромил "Сельту" - 4:0, а "Севилья" одолела "Реал Сосьедад" - 3:2. Матч мадридского "Атлетико" и "Атлетика" из Бильбао был отменен из-за аномального снегопада в столице Испании.