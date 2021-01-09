Новости

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Пакистане 23:28
Владелец найденного у Капитолия пикапа с бомбами предстал перед судом 23:00
"Спартак" близок к приобретению полузащитника из ПСВ 22:55
Месси возглавил список бомбардиров в чемпионате Испании 22:38
Посол Польши на Украине назвал Бандеру идеологом ненависти 22:35
Правительство повысило предельный возраст ректора и проректоров РАНХиГС 22:27
Вспышка COVID-19 произошла в интернате для престарелых под Новгородом 22:14
Половина линий метро Мехико прекратила работу из-за пожара 21:56
За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 70 военнослужащих 20:53
Назван состав россиян на смешанную эстафету и сингл-микст 20:31
Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете Кубка мира 20:29
Журналист Nеw York Times привился "Спутником V" 20:13
Клэбо: Скучно смотреть за победами русских из дома 20:08
Королева Великобритании привилась от коронавируса 20:08
Капризова и Шестеркина считают фаворитами на приз лучшему новичку сезона НХЛ 19:52
Взрыв на газопроводе произошел в Полтавской области 19:39
Собянин: В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом 19:01
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой 18:33
В Москве ограничат движение в четырех округах 17:47
Умер один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников 17:21
Ретивых и Большунов взяли "серебро" и "бронзу" в спринте на "Тур де Ски" 17:10
Российские лыжницы остались без медалей в спринте на "Тур де Ски" 16:52
В Индии с 16 января начинается общая вакцинация от коронавируса 16:37
Эксперт: В районе исчезновения Boeing 737 слышали два взрыва 16:30
Министр транспорта Индонезии: На борту упавшего Boeing было 65 человек 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
09.01.2021 22:38
Рубрика: Спорт

Месси возглавил список бомбардиров в чемпионате Испании

Текст: Илья Соболев
Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP

В Испании прошли матчи 18-го тура Ла Лиги. В одном из них "Барселона" в гостях разгромила "Гранаду" - 4:0.

"Спартак" показал скриншот "переписки" с Месси

По два мяча на свой счет записали Антуан Гризманн и Лионель Месси. Для француза этот дубль стал первым за год. А Месси благодаря забитым голам возглавил гонку бомбардиров испанского чемпионата. У 33-летнего аргентинца 11 мячей в 17 матчах. В бомбардирском списке он обогнал Жерара Морено из "Вильярреала" (10 мячей), а также Яго Аспаса из "Сельты" и Луиса Суареса из мадридского "Атлетико" (по 9).

Попутно Лео оформил очередной рекорд. Он стал первым игроком в истории испанской Ла Лиги, сумевшим забить по 10 голов в 15 сезонах подряд. Отметим, что нынешний дубль для Месси уже второй кряду. А вообще в пяти последних матчах он забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

В других матчах дня "Вильярреал" разгромил "Сельту" - 4:0, а "Севилья" одолела "Реал Сосьедад" - 3:2. Матч мадридского "Атлетико" и "Атлетика" из Бильбао был отменен из-за аномального снегопада в столице Испании.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Лионель Месси

Главное сегодня

Журналист The New York Times объяснил, почему привился "Спутником V"
Хозяйку тюменского дома престарелых задержали после гибели 7 человек
Умер старейший в России физик-теоретик академик Халатников
Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей
Минобороны раскрыло планы по перевооружению ВКС в 2021 году
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году