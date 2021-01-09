Международные наблюдатели отметили готовность Киргизии к выборам президента

Международные наблюдатели отметили полную готовность Киргизии к выборам главы государства. Об этом заявил глава миссии наблюдателей СНГ Василий Волков.

"Мы беседовали с руководителями государственных органов, а также встречались с кандидатами в президенты и можем сообщить, что республика полностью готова к проведению выборов. Все вопросы решаются оперативно и в строгом соответствии с законодательством", - заявил Василий Волков.

Всего, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) КР, в Киргизию прибыли 138 наблюдателей от миссии СНГ. Среди них члены избирательных комиссий стран-участниц СНГ, депутаты Госдумы РФ и представители гражданского общества.

Кроме этого, по информации ЦИК, с момента назначения досрочных выборов президента Киргизии, 13 некоммерческих организаций уведомили Центризбирком о намерении осуществлять мониторинг в период подготовки и проведения выборкой кампании и референдума.

Напомним, завтра 10 января 2021 года в Киргизии пройдут досрочные выборы президента, а также референдум по форме государственного управления.