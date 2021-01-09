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09.01.2021 11:49
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований

Текст: Галина Мисливская
До 2030 года на развитие интеллектуального потенциала российской науки будет выделено более 2,1 трлн рублей. Новую программу фундаментальных научных исследований своим распоряжением утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина.

Программа разработана Российской академией наук при участии министерств и ведущих научных организаций страны. Документ состоит из нескольких подпрограмм. Это не только фундаментальные научные исследования, но и аналитика и прогнозирование, а также совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства России.

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"Программа ориентирована на развитие всех направлений фундаментального научного знания, в том числе таких направлений, как компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что новая программа будет финансироваться в том числе по линии госпрограмм "Научно-технологическое развитие России" и "Развитие здравоохранения". Общий объем финансирования до 2030 года превысит 2,1 трлн рублей.

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