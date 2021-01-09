Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований

Программа разработана Российской академией наук при участии министерств и ведущих научных организаций страны. Документ состоит из нескольких подпрограмм. Это не только фундаментальные научные исследования, но и аналитика и прогнозирование, а также совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства России.

"Программа ориентирована на развитие всех направлений фундаментального научного знания, в том числе таких направлений, как компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что новая программа будет финансироваться в том числе по линии госпрограмм "Научно-технологическое развитие России" и "Развитие здравоохранения". Общий объем финансирования до 2030 года превысит 2,1 трлн рублей.