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09.01.2021 12:31
Рубрика: Власть

Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей

Текст: Галина Мисливская
Важнейшие меры поддержки бизнеса в период пандемии были приняты российскими властями с учетом предложений бизнеса, в том числе - Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Об этом говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом организации Александром Калининым. По словам главы кабмина, за два года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

"Хочу сказать спасибо за ту непростую работу, которую ведете вы лично и возглавляемая вами "Опора России", - сказал Мишустин. - Вы работаете очень активно с правительством. Практически все меры, которые принимаются государством для поддержки предпринимателей, малого и среднего бизнеса, так или иначе обсуждаются активно с членами "Опоры". И практически ни одной такой меры мы не принимали без дискуссий".

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
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Глава кабмина также подчеркнул, что в прошлом году, в самое сложное время "предприниматели оказали поддержку всем тем, кто в ней нуждался". "Я в первую очередь имею в виду компании, которые так или иначе были задействованы в помощи людям, пострадавшим из-за коронавируса, из-за ограничений. И хочу их искренне за это поблагодарить", - сказал он.

Кроме того, "ряд важнейших мер, которые были приняты с поддержкой президента и с учетом предложений в том числе "Опоры России", оказали существенное влияние на сохранение занятости, на развитие даже в это непростое время предпринимательства". "Я имею в виду, в частности, двукратное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда - теперь субъекты малого и среднего предпринимательства платят соответствующие страховые взносы в размере всего 15% вместо 30%, которые были до этого, если, конечно, они платят больше одного МРОТ - это существенное облегчение и снижение общей налоговой нагрузки на предпринимателей", - уточнил премьер.

Он упомянул и другие важные решения - рассрочку по налогам и сборам, списание часть налогов, поддержку президентскими грантами, займы пострадавшим предприятиям на выплату зарплат. "Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки за эти два года на сумму около 600 млрд рублей", - отметил Михаил Мишустин.

2020 год оказался очень непростым для экономики в целом, и особенно для сектора малого и среднего предпринимательства, признал Александр Калинин. "Власти и бизнесу пришлось совместно находить ответы на эти новые вызовы", - отметил он и напомнил, что глава кабмина впервые в истории России возглавил правительственную комиссию по развитию конкуренции и малого бизнеса, а его первый заместитель Андрей Белоусов - образовал оперативный штаб, куда вошли бизнес-объединения, в том числе и "Опора России".

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Вы упомянули уже о беспрецедентной мере, которая была принята, - это снижение страховых взносов в два раза. Только одна эта мера, действующая с 1 апреля этого года, экономит малому и среднему бизнесу 350 млрд рублей. А в следующий год это будет еще больше, поскольку президент сказал, что эта мера надолго", - подчеркнул Александр Калинин.

"Опора России" приняла участие в актуализации положений нацпроекта по малому бизнесу, продолжил глава организации. "Это и кредиты под 7% с нового года - сейчас они почти 10%. Эта мера позволит оставлять, по нашим расчетам, в малом бизнесе ежегодно порядка 100 млрд рублей", - отметил он.

Впереди - "большие дебаты" по переходному налоговому режиму, который включен в национальный проект, считает Калинин. "И мы надеемся на вашу поддержку в этом вопросе", - добавил он, обращаясь к Михаилу Мишустину.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Господдержка малого бизнеса

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