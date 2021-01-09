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09.01.2021 11:41
Рубрика: Власть

На портале МИК зарегистрировано 19,5 тысячи организаций из Москвы и 78 регионов

Текст: Любовь Проценко

Московский инновационный класте​р (МИК) объединил стартапы, промпредприятия и технологические компании города с институтами развития, а также научными и образовательными организациями. Кластер появился два года назад в качестве платформы, помогающей инноваторам создавать технологичные продукты или услуги и искать партнеров для реализации проектов. Главным инструментом участников МИК стал портал i.moscow.

Наталья Сергунина: Москва определила направления поддержки креативных индустрий

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала:

"На портале зарегистрировано 19,5 тысячи организаций из Москвы и еще 78 регионов России. Основная их часть относится к малому и среднему бизнесу. Сайт открывает участникам кластера множество возможностей. Например, при помощи специальных онлайн-сервисов они могут быстрее решить разные практические задачи: найти подходящее помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, привлечь деловых партнеров и инвесторов. Всего таких сервисов уже 17. За год предприниматели воспользовались ими более двух миллионов раз".

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