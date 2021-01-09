Назван способ восстановить режим после праздников

Восстановить нормальный режим после праздников поможет небольшой недосып в ночь перед первым рабочим днем. Об этом агентству "Москва" сообщил доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов.

По мнению эксперта, достаточно помучиться всего одну ночь, чтобы уже к следующему вечеру наладить нормальный режим.

"На следующий вечер вы уже сможете войти в нормальный режим, вас будет тянуть ложиться спать в раннее вечернее время. Обычно организм очень хорошо подстраивается под новый режим даже в результате одной ночи ограниченного сна", - подчеркнул Михаил Полуэктов.

При этом "доспать" упущенные часы можно будет уже на ближайших выходных, считает доцент МГМУ.