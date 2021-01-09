Онлайн-фестиваль франкоязычного кино начнется 15 января

15 января в интернете стартует очередной, 11-й фестиваль молодого французского кино MyFrenchFilmFestival. Он будет продолжаться до 15 февраля и покажет новые игровые фильмы, документальное кино и короткий метр.

В его конкурсной программе участвуют 10 полнометражных и 10 короткометражных фильмов из Франции и Бельгии. Интернет-зрителей приглашают ставить фильмам свои оценки и писать на сайте фестиваля свои комментарии. Разнообразна внеконкурсная программа: здесь фильмы из Франции, Швейцарии и Канады, секция для юных зрителей, французская киноклассика.

Победители конкурса получат Гран-при международного жюри, Призы зрительских симпатий (по результатам голосования публики), а также премии международной прессы.

Конкурсные и внеконкурсные фильмы разбиты на тематические разделы "Навсегда молоды", "Безумно влюбленные семейства", "Истинные героини", "Французские истории о призраках", "В дороге", "Любовь есть любовь". Киноклассика представлена знаменитой картиной Жана Кокто "Орфей" с Жаном Марэ.

Фильмы фестиваля доступны для просмотра в любой стране мира, они транслируются на десятках партнерских платформ, включая такие как Google Play, Apple TV, Amazon Prime Video и MUBI. Предоставляется выбор субтитров на девяти языках, включая русский; просмотр для зрителей России бесплатен. Сайт фестиваля www.myfrenchfilmfestival.com .