Онлайн-фестиваль франкоязычного кино начнется 15 января

Новости

Назван состав россиян на смешанную эстафету и сингл-микст 20:31
Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете Кубка мира 20:29
Журналист Nеw York Times привился "Спутником V" 20:13
Клэбо: Скучно смотреть за победами русских из дома 20:08
Королева Великобритании привилась от коронавируса 20:08
Капризова и Шестеркина считают фаворитами на приз лучшему новичку сезона НХЛ 19:52
Взрыв на газопроводе произошел в Полтавской области 19:39
Собянин: В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом 19:01
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой 18:33
В Москве ограничат движение в четырех округах 17:47
Умер один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников 17:21
Ретивых и Большунов взяли "серебро" и "бронзу" в спринте на "Тур де Ски" 17:10
Российские лыжницы остались без медалей в спринте на "Тур де Ски" 16:52
В Индии с 16 января начинается общая вакцинация от коронавируса 16:37
Эксперт: В районе исчезновения Boeing 737 слышали два взрыва 16:30
Министр транспорта Индонезии: На борту упавшего Boeing было 65 человек 16:23
Назван способ восстановить режим после праздников 16:22
Жители двух китайских городов просидели дома неделю из-за коронавируса 15:52
Парковки Москвы останутся бесплатными 10 января 15:43
В Японии разработали прибор, убивающий коронавирус за полминуты 15:39
Лечение пострадавшего от схода лавины подростка контролирует Минздрав 15:35
Индонезийские рыбаки нашли обломки пропавшего пассажирского самолета 15:22
Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом 14:45
Посольство РФ проверяет данные о россиянах на упавшем в Индонезии самолете 14:43
В Индонезии упавший Boeing пропал с радаров через 4 минуты после взлета 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
09.01.2021 19:35
Рубрика: Культура

Онлайн-фестиваль франкоязычного кино начнется 15 января

Текст: Валерий Кичин
15 января в интернете стартует очередной, 11-й фестиваль молодого французского кино MyFrenchFilmFestival. Он будет продолжаться до 15 февраля и покажет новые игровые фильмы, документальное кино и короткий метр.
Фото: www.myfrenchfilmfestival.com Фото: www.myfrenchfilmfestival.com
Фото: www.myfrenchfilmfestival.com

В его конкурсной программе участвуют 10 полнометражных и 10 короткометражных фильмов из Франции и Бельгии. Интернет-зрителей приглашают ставить фильмам свои оценки и писать на сайте фестиваля свои комментарии. Разнообразна внеконкурсная программа: здесь фильмы из Франции, Швейцарии и Канады, секция для юных зрителей, французская киноклассика.

Победители конкурса получат Гран-при международного жюри, Призы зрительских симпатий (по результатам голосования публики), а также премии международной прессы.

Конкурсные и внеконкурсные фильмы разбиты на тематические разделы "Навсегда молоды", "Безумно влюбленные семейства", "Истинные героини", "Французские истории о призраках", "В дороге", "Любовь есть любовь". Киноклассика представлена знаменитой картиной Жана Кокто "Орфей" с Жаном Марэ.

Фильмы фестиваля доступны для просмотра в любой стране мира, они транслируются на десятках партнерских платформ, включая такие как Google Play, Apple TV, Amazon Prime Video и MUBI. Предоставляется выбор субтитров на девяти языках, включая русский; просмотр для зрителей России бесплатен. Сайт фестиваля www.myfrenchfilmfestival.com .

Как кино осваивает новые формы жизни
Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Умер старейший в России физик-теоретик академик Халатников
Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей
Минобороны раскрыло планы по перевооружению ВКС в 2021 году
За сутки в России подтверждено 23 309 случаев COVID-19 в 84 регионах
Пушков обозначил политику новой администрации США по отношению к России
Отечественные музейные блокбастеры 2021 года
Главные гастроли и рок-премьеры 2021 года