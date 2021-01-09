Первый полет самолет "Байкал" совершит до конца 2021 года, а уже с 2023 года начнутся его коммерческие поставки. Об этом на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Первый полет мы рассчитываем совершить до конца 2021 года. Сертификацию планируем завершить в конце 2022 года - начале 2023 года, начать коммерческие поставки с 2023 года. До 2030 года предварительно рассчитываем, что рынок может востребовать 170-200 машин, а затем добавятся еще и внешние рынки", - рассказал Денис Мантуров.

По мнению министра, "Байкал" сможет заменить Ан-2, который прослужил России и многим странам почти 70 лет. "Очевидно, что в ближайшие несколько лет эти самолеты (Ан-2) будут постепенно полностью выведены из эксплуатации", - отметил глава Минпромторга.

Рыночный потенциал самолета в России определяется минимум в 190 самолетов до 2030 года. "Байкал-Инжиниринг" уже подписаны протоколы о намерениях с авиакомпаниями "Нимбус", "Полярные авиалинии", "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд", "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд", "Аэросервис".