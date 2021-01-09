Почему полиции и военным не удалось обеспечить безопасность Капитолия

Ответ на волнующий многих американцев вопрос, почему не удалось обеспечить безопасность в Капитолии, дает информация, обнародованная министерством обороны США. В графике, опубликованном Пентагоном, говорится, что полиция Капитолия дважды отказала министерству обороны в помощи за несколько дней до 6 января. Одновременнно попавшая в распоряжение телеканала NBC News информация также показывает, что когда городские власти и полиция Капитолия запросили дополнительные войска Национальной гвардии после того, как протестующие вторглись в конгресс, прибытие этих подразделений заняло четыре часа.

Пентагон и мэрия Вашингтона за прошедшие сутки несколько раз обвинили друг друга в "запоздалой" реакции на штурм Капитолия. У двух государственных структур существуют достаточно сложные отношения с тех пор, как известная своей эмоциональностью и прямотой мэр Вашингтона афроамериканка Мюриэл Баузер во время прошлогодних протестов на расовой почве движения BLM в американской столице постоянно упрекала силовые структуры в "излишней жестокости в контактах с протестующими". Это, скорее всего, и привело к тому, что Пентагон не сразу откликнулся на просьбу мэра оказать помощь полиции Капитолия. В аппарате мэра Вашингтона заявили, что именно армия, а не город, несет ответственность за запоздалые ответные действия Национальной гвардии, включая ее задержку с мобилизацией при эскалации насилия. По словам пресс-секретаря мэра Латойи Фостер, армия не спешила принимать решение об использовании силовых подразделений для поддержки полиции Капитолия, сократила численность бойцов войск Национальной гвардии на митинге Трампа примерно до 300 человек, а также решила не использовать бронетехнику в периметре оцепления.

В ответ представители министерства обороны заявили, что они оказали поддержку, о которой просили полиция Капитолия и столичная мэрия, и никогда не отклоняли запросы городских властей. Согласно данным Пентагона, 31 декабря в ведомство поступило письмо мэра Баузер, в котором она запрашивала поддержку сил Национальной гвардии городской полиции и пожарным на митинге сторонников Трампа 6 января. В понедельник, 4 января, согласно графику, министерство обороны согласилось предоставить 340 членов Национальной гвардии округа Колумбия в столичное управление полиции Вашингтона. Исполняющий обязанности министра обороны Крис Миллер также уполномочил секретаря армии развернуть силы быстрого реагирования из 40 человек, "если гражданские власти запросят дополнительную поддержку". Пентагон заявил, что городское управление полиции запросило только вспомогательную роль для Национальной гвардии, в основном для работы на пунктах контроля и станциях метро, чтобы высвободить полицейских для выполнения других задач. В документе оборонного ведомства также говорится, что полиция Капитолия не запрашивала помощи в дни, предшествовавшие запланированной на 6 января акции протеста. Согласно графику Пентагона, официальные лица узнали о демонстрантах, движущихся к Капитолию, сразу после 13 часов, а мэр Баузер и начальник полиции Капитолия Сунд обратились за помощью к министерству обороны по телефону только в 13:34 и 13:49 соответственно.

Исполняющий обязанности министра обороны устно санкционировал развертывание дополнительных войск Национальной гвардии через 75 минут, в 15.04. При этом чиновник министерства обороны сообщил местным властям, что их запрос о войсках не был отклонен, и что развертывание было санкционировано. Согласно графику, солдаты Национальной гвардии округа Колумбия не покидали арсенал округа Колумбия до 17:04 и прибыли в Капитолий в 17:40, через четыре часа после того, как их впервые попросил мэр. "Любое предположение официальных лиц округа Колумбия о том, что Пентагон не смог предоставить все, о чем правительство просило в своем запросе от 31 декабря, является сугубо ложным", - заявил NBC News представитель министерства обороны. "Это была преднамеренная попытка сохранить деэскалацию ситуации и не создавать видимости, будто мы должны окружать нашу столицу войсками", - сказал второй представитель министерства обороны.

Точку в споре между местными и федеральными правоохранительными органами должна поставить специальная следственная комиссия. Она призвана определить степень ответственности конкретных силовых подразделений в ситуации, которая привела к трагическим событиям 6 января, повлекшим смерть пяти человек, включая полицейского.

Между тем

Силовые структуры произвели 52 ареста в связи с беспорядками у Капитолия, в том числе четыре за ношение пистолетов без лицензии и один за хранение запрещенного оружия. Двадцать шесть из 52 арестов были произведены на территории Капитолия, уточняет The Hill. В пятницу министерство юстиции выдвинуло обвинения против 13 человек в связи с беспорядками, включая обвинения против действующего законодателя Западной Вирджинии и еще одного обвиняемого в краже предметов из офиса спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В пятницу вечером был арестован мужчина, которого сфотографировали с кафедрой, у которой выступает Пелоси во время заседаний. 36-летний Адам Кристиан Джонсон, отец пятерых детей, был доставлен в местную тюрьму в округе Пинеллас, штат Флорида, сообщает Miami Herald. Джонсона опознали так называемые "интернет-сыщики" в социальных сетях после того, как фотография, на которой он нес кафедру в ротонде Капитолия, стала вирусной.