Новости

Половина линий метро Мехико прекратила работу из-за пожара 21:56
За сутки в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 70 военнослужащих 20:53
Назван состав россиян на смешанную эстафету и сингл-микст 20:31
Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете Кубка мира 20:29
Журналист Nеw York Times привился "Спутником V" 20:13
Клэбо: Скучно смотреть за победами русских из дома 20:08
Королева Великобритании привилась от коронавируса 20:08
Капризова и Шестеркина считают фаворитами на приз лучшему новичку сезона НХЛ 19:52
Взрыв на газопроводе произошел в Полтавской области 19:39
Собянин: В Москве открылось более 200 катков с искусственным льдом 19:01
Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой 18:33
В Москве ограничат движение в четырех округах 17:47
Умер один из создателей советской атомной бомбы Исаак Халатников 17:21
Ретивых и Большунов взяли "серебро" и "бронзу" в спринте на "Тур де Ски" 17:10
Российские лыжницы остались без медалей в спринте на "Тур де Ски" 16:52
В Индии с 16 января начинается общая вакцинация от коронавируса 16:37
Эксперт: В районе исчезновения Boeing 737 слышали два взрыва 16:30
Министр транспорта Индонезии: На борту упавшего Boeing было 65 человек 16:23
Назван способ восстановить режим после праздников 16:22
Жители двух китайских городов просидели дома неделю из-за коронавируса 15:52
Парковки Москвы останутся бесплатными 10 января 15:43
В Японии разработали прибор, убивающий коронавирус за полминуты 15:39
Лечение пострадавшего от схода лавины подростка контролирует Минздрав 15:35
Индонезийские рыбаки нашли обломки пропавшего пассажирского самолета 15:22
Актриса Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Заработали новые важные для россиян законы
Заработали новые важные для россиян законы
09.01.2021 21:56
Рубрика: В мире

Половина линий метро Мехико прекратила работу из-за пожара

Текст: Александр Саможнев

Шесть из 12 линий метрополитена столицы Мексики временно прекратили работу в связи с пожаром в диспетчерском центре, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и делам гражданской обороны.

По данным главы правительства Мехико Клаудии Шейнбаум, жертвой чрезвычайного происшествия стала молодая сотрудница полиции. Она получила несовместимые с жизнью травмы после падения с пятого этажа здания. Из горящего центра удалось вывести 29 человек, их жизни находятся вне опасности.

Пожарные своевременно локализовали возгорание, однако пока неизвестно, когда будет восстановлена работа диспетчерского центра. Для перевозки населения власти задействовали автобусы. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента, передает ТАСС.

Хозяйку тюменского дома престарелых задержали после гибели 7 человек
В мире Северная и Центральная Америка Мексика

Главное сегодня

Журналист The New York Times объяснил, почему привился "Спутником V"
Хозяйку тюменского дома престарелых задержали после гибели 7 человек
Умер старейший в России физик-теоретик академик Халатников
Мишустин: За 2 года бизнес получил господдержку в размере 600 млрд рублей
Минобороны раскрыло планы по перевооружению ВКС в 2021 году
Что предвещает инаугурация в режиме ЧС для президентства Джозефа Байдена
Британия укрепляет свои границы