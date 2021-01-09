Половина линий метро Мехико прекратила работу из-за пожара

Шесть из 12 линий метрополитена столицы Мексики временно прекратили работу в связи с пожаром в диспетчерском центре, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и делам гражданской обороны.

По данным главы правительства Мехико Клаудии Шейнбаум, жертвой чрезвычайного происшествия стала молодая сотрудница полиции. Она получила несовместимые с жизнью травмы после падения с пятого этажа здания. Из горящего центра удалось вывести 29 человек, их жизни находятся вне опасности.

Пожарные своевременно локализовали возгорание, однако пока неизвестно, когда будет восстановлена работа диспетчерского центра. Для перевозки населения власти задействовали автобусы. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента, передает ТАСС.