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WhatsApp ввел новые правила, пользователям рекомендуют менять мессенджер

Текст:   Антон Благовещенский
09.01.2021,  
23:34
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Восьмого февраля вступят в силу новые правила использования WhatsApp, которые подразумевают передачу данных о пользователях материнской компании Facebook. Это вызвало заметный резонанс, которым не замедлили воспользоваться другие игроки рынка.

Чтобы пользоваться WhatsApp, нужно согласиться с новыми правилами

Так, корпорация Microsoft призвала всех переходить на Skype.

"Skype уважает вашу конфиденциальность. Мы обязуемся хранить ваши личные данные в тайне и не продавать их третьим лицам", - говорится в блоге сервиса.

Бизнесмен Илон Маск призвал своих фолловеров пользоваться Signal. Это привело к забавному казусу: инвесторы принялись скупать акции компании Signal Advance, которая никак не связана с мессенджером, в результате чего ее акции выросли в цене с 60 центов до более чем семи долларов.

Напомним, что WhatsApp был приобретен Facebook в 2014 году. Новые условия использования, предусматривающие передачу пользовательской информации, были обнародованы спустя примерно два года, однако до недавнего времени от них можно было отказаться. Теперь же пользователям предлагается принять эти условия или прекратить использование WhatsApp.

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Фото: istock
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