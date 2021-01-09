WhatsApp ввел новые правила, пользователям рекомендуют менять мессенджер

Восьмого февраля вступят в силу новые правила использования WhatsApp, которые подразумевают передачу данных о пользователях материнской компании Facebook. Это вызвало заметный резонанс, которым не замедлили воспользоваться другие игроки рынка.

Так, корпорация Microsoft призвала всех переходить на Skype.

"Skype уважает вашу конфиденциальность. Мы обязуемся хранить ваши личные данные в тайне и не продавать их третьим лицам", - говорится в блоге сервиса.

Skype respects your privacy. We are committed to keeping your personal data private and do not sell to 3rd parties: https://t.co/FLGwMmSNHv pic.twitter.com/dupbfejr7m — Skype (@Skype) January 8, 2021

Бизнесмен Илон Маск призвал своих фолловеров пользоваться Signal. Это привело к забавному казусу: инвесторы принялись скупать акции компании Signal Advance, которая никак не связана с мессенджером, в результате чего ее акции выросли в цене с 60 центов до более чем семи долларов.

Напомним, что WhatsApp был приобретен Facebook в 2014 году. Новые условия использования, предусматривающие передачу пользовательской информации, были обнародованы спустя примерно два года, однако до недавнего времени от них можно было отказаться. Теперь же пользователям предлагается принять эти условия или прекратить использование WhatsApp.