Посол Польши на Украине назвал Бандеру идеологом ненависти

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий назвал Степана Бандеру идеологом преступления и ненависти. Дипломат поддержал своего коллегу из Израиля, который раскритиковал факельные шествия в честь деятеля украинской националистической организации ОУН-УПА (запрещена в России).

"Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки. Сироты от идеолога преступления и ненависти "пусть отступят назад и покроются бесчестием", - написал Цихоцкий в Twitter.

При этом запись сделана Цихоцким на украинском языке, тогда как остальные сообщения - на польском. Ранее критика послом Израиля Бандеры вызвала в социальных сетях негодование среди украинских националистов, передает портал strana.ua.