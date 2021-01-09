Посол Польши на Украине назвал Бандеру идеологом ненависти

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий назвал Степана Бандеру идеологом преступления и ненависти. Дипломат поддержал своего коллегу из Израиля, который раскритиковал факельные шествия в честь деятеля украинской националистической организации ОУН-УПА (запрещена в России).
"Дорогой посол Йоэль Лион. В связи с позорной демонстрацией перед посольством Израиля на Украине я хочу, чтобы ты знал, что ты и твоя команда не одиноки. Сироты от идеолога преступления и ненависти "пусть отступят назад и покроются бесчестием", - написал Цихоцкий в Twitter.
При этом запись сделана Цихоцким на украинском языке, тогда как остальные сообщения - на польском. Ранее критика послом Израиля Бандеры вызвала в социальных сетях негодование среди украинских националистов, передает портал strana.ua.
Дорогий @ambassadorlion, у зв'язку з ганебною демонстрацією перед @IsraelinUkraine я хочу, щоб Ти знал, що Ти та Твоя команда не самотні. Сироти від ідеолога злочину та ненависті "хай відступлять назад і нехай посоромляться" pic.twitter.com/LUaS99ZYCk— Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) January 6, 2021